Zakład oczyszczania miasta w Torre del Greco na południu Włoch przyjmie do pracy 25 pracowników. Zgłosiło się ponad 90 kandydatów, a wybór zostanie dokonany w drodze losowania. Uznano, że publiczna loteria zapewni największą przejrzystość rekrutacji.

Taką oryginalną metodę postanowiła zastosować firma, która w ponad 80-tysięcznym mieście w Kampanii będzie zajmowała się odbiorem odpadów sprzed domów mieszkańców.

Zbyt wielu kandydatów

Rozpoczęcie świadczenia tej usługi wymaga przyjęcia 25 dodatkowych pracowników.

Firma uznała, że wobec dużego zainteresowania w reakcji na opublikowane w grudniu ogłoszenie o naborze najbardziej przejrzysta będzie organizacja losowania, także po to - jak ogłosiła w komunikacie - by uniknąć wszelkich nacisków i podejrzeń. W minionych dniach w mieście pod Wezuwiuszem już doszło do polemiki na tym tle.



Jak zapewniono, losowanie nazwisk przyszłych pracowników zostanie przeprowadzone podczas publicznego posiedzenia. Według zapowiedzi uczestniczyć będą w nim także przedstawiciele sił porządkowych, co także ma zagwarantować transparentność wyboru.



Od kandydatów na stanowisko "pracownika ekologicznego", jak oficjalnie nazywane są we Włoszech osoby zajmujące się wywozem odpadów, wymagane były następujące warunki: wiek od 18 do 29 lat, uwaga i precyzja przy wykonywaniu obowiązków oraz brak toczących się postępowań karnych.