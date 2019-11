Bill Gates zainwestował w firmę, której celem jest uratowanie naszej planety przed klimatyczną zagładą. Ma w tym pomóc opracowany przez nią innowacyjny sposób pozyskiwania energii słonecznej.

Firma Heliogen, ogłosiła, że udało się jej opracować sposób wykorzystania sztucznej inteligencji i pola luster do odbijania tak dużej ilości światła słonecznego, by móc wygenerować temperaturę w wysokości 1000 stopni Celsjusza.

Wysoka temperatura

Jak pisze CNN, "zasadniczo Heliogen stworzył piec słoneczny, który jest w stanie osiągnąć temperaturę w wysokości jednej czwartej tej, jaką można zastać na powierzchni Słońca".



Oznacza to, że energię słoneczną będzie można po raz pierwszy wykorzystać do wytwarzania ogromnych temperatur, koniecznych do produkcji cementu, stali, czy szkła. Tym samym światło słoneczne może zastąpić używany dotąd do niej węgiel.



- Wdrażamy bezemisyjną technologię, która może pobić cenę paliw kopalnych - powiedział CNN Business założyciel firmy Bill Gross.

Zdaniem przedstawicieli firmy, opatentowana technologia będzie w stanie radykalnie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych z przemysłu. Tylko produkcja cementu odpowiada za 7 proc. globalnej emisji CO2.

Technologia

Do wytwarzania energii firma Heliogen wykorzystuje lustra. Ten sposób nie jest jednak nowy - był on już wcześniej, choć w ograniczonym zakresie, wykorzystywany do wytwarzania ciepła dla przemysłu. Problem polegał na tym, że w przeszłości nie można było za jego pomocą generować tak wysokiej temperatury, by móc produkować cement i stal.

To jednak nie wykorzystywanie luster, czyni tę metodę tak innowacyjną. Jej istotnym aspektem jest sztuczna inteligencja. Zaawansowane technologiczne rozwiązania pozwalają lustrom na przesuwanie się, dzięki czemu są one w stanie odbić więcej promieni słonecznych.



- Jeżeli umieścimy tysiąc luster i sprawimy, by były skierowane w kierunku jednego punktu, możemy wygenerować bardzo wysoką temperaturę - wyjaśnił Bill Gross.



Osiągnięcie firmy przyciąga wielu inwestorów, w tym samego założyciela Microsoftu Billa Gatesa. "Jestem dumny z bycia wczesnym inwestorem nowatorskiej metody Billa Grossa" - napisał w specjalnym oświadczeniu. "Zdolność do wytwarzania wysokich temperatur jest obiecującym krokiem w dążeniu do wyeliminowania paliw kopalnych" - dodał.

Nie tylko ekologia, ale i oszczędności

O tej innowacyjnej metodzie pozyskiwania energii mówiła też na antenie TVN24 BiS dr Joanna Żukowska ze Szkoły Głównej Handlowej.

- To nie tylko kwestia ekologii, ale też niesamowite oszczędności dla przedsiębiorstw. To też uniezależnienie się od źródeł kopalnych, które są zasobem ograniczonym, są bardzo kosztowne w wydobyciu. Szacuje się, że oszczędności z tego tytułu mogą wynieść w granicach 60 procent- powiedziała.

- Ten patent, który wynaleziono, polega na tym, że w jednej mikrosekundzie, nanosekundzie wszystkie lustra skierowane są w jeden punkt. Tutaj kwestie nawet mniejszego nasłonecznienia nie powinny stanowić tak dużego zagrożenia - mówiła.