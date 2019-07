Firma chce ściągnąć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich górę lodową

Przedsiębiorca ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abdulla Alshehi zamierza przyholować górę lodową z Antarktydy do Zatoki Perskiej. Ta zaskakująca inicjatywa ma pomóc w uzupełnieniu niedoborów wody pitnej.

Podróż ma potrwać około dziesięciu miesięcy, a ostatecznie góra lodowa ma znaleźć się trzy kilometry od wybrzeża Fujairah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wyzwania

Średnia roczna temperatura wzdłuż Zatoki Perskiej wynosi 26 stopni Celsjusza. Przeciwdziałanie szybkiemu topnieniu góry lodowej może więc stanowić poważne wyzwanie. – Rozpoczniemy proces pozyskiwania wody natychmiast. Spodziewamy się, że zajmie nam to od dwóch do trzech miesięcy – powiedział Abdulla Alshehi.

- Góra lodowa ma dotrzeć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zimą. Ponadto 300 metrów góry lodowej znajdzie się pod wodą. Im głębiej, tym woda jest chłodniejsza – dodał. Cierpią suszę, chcą mieć wody jak lodu. Operacja jakiej świat nie widział Gdyby całą wodę z planety Ziemia zminiaturyzować i zlać do jednego wiaderka, to... zobacz więcej »

Bryła ma zostać wybrana za pomocą satelity. Przewiduje się, że góra straci 30 proc. swojej masy, zanim dotrze do ciepłych wód arabskich. Aby dopłynąć do celu będzie musiała pokonać aż osiem tysięcy kilometrów.

Najpierw mają jednak odbyć się specjalne testy - jeszcze w 2019 roku mniejsza góra lodowa ma zostać odholowana do Cape Town w RPA lub Perth w Australii. Ta próba może kosztować od 60 do 80 milionów dolarów. Docelowo, odholowanie góry do Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma kosztować od 100 do 150 milionów dolarów.

- Sprowadzenie góry lodowej będzie tańsze niż pozyskiwanie wody metodą odsalania - powiedział Abdulla Alshehi.

Remedium na niedobór wody

Ze względu na warunki środowiska, Zjednoczone Emiraty Arabskie nie mają wielu źródeł wody pitnej. To dlatego kraj zużywa obecnie około 15 proc. odsalanej wody na świecie. Według Abdulli Alshehiego jego śmiała inicjatywa rozwiąże problem niedoboru wody w kraju i zapewni wodę pitną dla około miliona ludzi przez pięć lat.

Według biznesmena wprowadzenie alternatywnych dla odsalania rozwiązań będzie korzystne dla środowiska. – W wyniku odsalania pompuje się olbrzymią ilość słonej wody do Zatoki (Perskiej – red.), co sprawia że zasolenie wody jest bardzo wysokie. To przekłada się na wymieranie ryb i innych organizmów – wyjaśnił. – Uważamy, że oszczędniejszym i bardziej przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem będzie wykorzystanie wody z lodowców nie tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale na całym świecie – mówił.

Nie wszyscy jednak wyrażają podobny entuzjazm co do projektu biznesmena. Według niektórych sprowadzanie góry lodowej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w dobie zmian klimatycznych może okazać się szkodliwe dla środowiska.

- Wstępne testy dotyczące oddziaływania naszego projektu na środowisko wykazały jego minimalny wpływ na ekosystem – kontrargumentuje przedsiębiorca.

Zdaniem Abdulli Alshehiego sprowadzenie góry lodowej może także przyczynić się do zwiększenia opadów deszczu na sąsiedniej pustyni, co byłoby - według niego - korzystne dla lokalnego rolnictwa. - Obecność tych gór lodowych może przyczynić się do zmiany warunków pogodowych – tłumaczył.

Arabski biznesmen nie jest jednak pierwszą osobą, która zamierza pozyskać wodę pitną z gór lodowych. Podobne rozwiązanie zostało opracowane przez francuskich naukowców w 1975 roku, a jego beneficjentem miała być Arabia Saudyjska. Plan jednak nie powiódł się z powodów technicznych.