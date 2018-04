Fińska regionalna agencja państwowa wydała zezwolenie na ułożenie gazociągu Nord Stream 2 w wyłącznej strefie ekonomicznej Finlandii na Morzu Bałtyckim. Jest to drugie i ostatnie z niezbędnych zezwoleń dla projektu w Finlandii - podała w czwartek agencja TASS. W sprawie projektu muszą się jeszcze wypowiedzieć właściwe instytucje w Szwecji, Danii i Rosji.

Rosyjska agencja powołuje się na komunikat opublikowany w czwartek przez regionalną agencję administracji państwowej dla południowej Finlandii. Rozpatrywała ona w ostatnim czasie wniosek o wydanie zgody na budowę i eksploatowanie Nord Stream 2 zgodnie z wymogami ustawy wodnej.

Na początku kwietnia fiński rząd wydał pierwsze z niezbędnych zezwoleń, którym była zgoda na ułożenie gazociągu w wyłącznej strefie ekonomicznej Finlandii na Morzu Bałtyckim przez zarejestrowaną w Szwajcarii spółkę Nord Stream 2 AG. Ma to być odcinek o długości 374 km.



Proces uzyskiwania zezwoleń dla Nord Stream 2 trwał w Finlandii od jesieni zeszłego roku.

Pod koniec marca zgodę na budowę gazociągu Nord Stream 2 w wyłącznej strefie ekonomicznej Niemiec na Morzu Bałtyckim wydał Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii. Zakończyło to procedurę pozyskiwania zezwoleń na budowę tego gazociągu u naszych zachodnich sąsiadów.

W sprawie projektu muszą się jeszcze wypowiedzieć właściwe instytucje w Szwecji, Danii i Rosji.

Różne stanowiska

Przypomnijmy, że budowa gazociągu i kwestie bezpieczeństwa energetycznego były jednym z głównych tematów marcowych rozmów w Warszawie prezydenta Andrzeja Dudy z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Pani kanclerz spotkała się też z premierem Mateuszem Morawieckim.

Na ten temat szefowie rządów rozmawiali także w połowie lutego. Kanclerz Merkel - w trakcie wizyty szefa polskiego rządu w Berlinie - zwróciła uwagę, że "mamy różne poglądy, jeżeli chodzi o Nord Stream".

- Uważamy, że to jest projekt gospodarczy, według nas Nord Stream 2 nie jest zagrożeniem dla dywersyfikacji - mówiła kanclerz Niemiec. - Nie zgadzam się z podejściem, że to jest dywersyfikacja, bo gaz jest z tego samego źródła, tylko inną drogą - zauważył jednak premier Mateusz Morawiecki.

Pod koniec marca Komisja przemysłu Parlamentu Europejskiego (ITRE) przyjęła stanowisko popierające przygotowany przez Komisję Europejską projekt zmian w dyrektywie gazowej wymierzony w gazociąg Nord Stream 2.

O projekcie

Europa podzielona w sprawie Nord Stream 2. "To pomaga Rosji dezintegrować Wspólnotę" Postawa części unijnych państw w sprawie gazociągu Nord Stream 2 pomaga Rosji de... zobacz więcej » Gazociąg ma powstać na dnie Bałtyku, równolegle do uruchomionego w 2011 roku gazociągu Nord Stream. Ma to być dwunitkowa magistrala gazowa o mocy przesyłowej 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie z Rosji do Niemiec.



Partnerami rosyjskiego Gazpromu w tym projekcie jest pięć zachodnich firm energetycznych: austriacka OMV, niemieckie BASF-Wintershall i Uniper (wydzielona z E.On), francuska Engie i brytyjsko-holenderska Royal Dutch Shell.



Gazociąg ma być gotowy pod koniec 2019 roku i wtedy też Rosja zamierza zaprzestać lub ograniczyć przesyłania gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Budowie Nord Stream 2 sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina.

Przeciwne budowie gazociągu są też Stany Zjednoczone, o czym poinformowała w marcu rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert.