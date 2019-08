Dwóch Estończyków, prowadzących firmę w Finlandii, zostało oskarżonych o udział w praniu pieniędzy w kwocie około 140 milionów euro. Środki miały pochodzić od rosyjskiej organizacji przestępczej.

Sprawę dwóch Estończyków, prowadzących w Finlandii firmę z branży budowlanej, rozpatrywał w tym tygodniu sąd rejonowy w Helsinkach. Śledczy badali sprawę od 2014 roku, a w dochodzenie zaangażowane były także służby z innych krajów.

Pranie pieniędzy