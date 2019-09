Blisko 410 tysięcy euro czyli niemal 1,8 miliona złotych - taką kwotę w gotówce znaleziono w 2009 na pokładzie samolotu linii Finnair. W poniedziałek sąd w Helsinkach ustalił, do kogo należy ten majątek.

Sąd miał ustalić, do kogo należy kwota znaleziona w bagażu podręcznym w jednym z samolotów linii Finnair, a także czy w przypadku niezgłoszenia się właściciela po odbiór pieniądze te można uznać za rzecz znalezioną i komu się ostatecznie należą.

Majątek na pokładzie