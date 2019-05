Nawet 831 dolarów rocznie może kosztować przeciętną amerykańską rodzinę wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Według raportu przedstawionego przez amerykański bank centralny Fed, spowodują to nowe cła, które administracja prezydenta Donalda Trumpa nałożyła na Chiny. USA podniosły w maju stawki celne na chińskie dobra warte 200 miliardów dolarów.

Autorzy raportu przygotowanego przez nowojorski Fed przewidują też, że Stany Zjednoczone mogą nie uzyskać dochodu pochodzącego z ceł na chiński eksport, ponieważ w miarę jak będą drożały chińskie dobra, importerzy będą coraz częściej szukali dostawców w innych krajach.

Wojna handlowa

Trump podniósł stawki celne z 10 do 25 proc. na produkty chińskie, których sprzedaż w USA ma wartość 200 mld dolarów.

Polecił też przedstawicielowi USA ds. handlu Robertowi Lighthizerowi przygotowanie kolejnej listy produktów, na które będą mogły być nałożone wyższe cła. Chodzi o produkty, których sprzedaż ma wartość 300 mld dolarów, co oznaczałoby, że praktycznie cały chiński eksport do USA objęty byłby wyższymi stawkami.



Poprzez podnoszenie stawek celnych Waszyngton chce skłonić Pekin do zmiany polityki handlowej, w tym do rezygnacji z wymuszania transferów technologii i dotowania rodzimego sektora technologicznego, a także do zapewnienia większej ochrony praw własności intelektualnej.

Chińskie ministerstwo finansów ogłosiło w zeszłym tygodniu wprowadzenie ceł odwetowych na produkty z USA o wartości 60 miliardów dolarów.