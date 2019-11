W Unii Europejskiej rośnie liczba osób robiących zakupy przez internet - wynika z badania Eurobarometr. W 2018 roku zakupy online robiło 60 procent osób w wieku od 16 do 74 lat podczas, gdy 10 lat wcześniej odsetek ten wynosił jedynie 32 procent.

Konsumenci doceniają zalety internetowych zakupów, takie jak możliwość dokonywania ich w dowolnym miejscu i czasie, dostęp do szerszej gamy produktów i możliwość łatwego porównywania cen.

Okazją do kupienia towarów w okazyjnej cenie był Black Friday (czarny piątek), a będzie także nadchodzący "cyberponiedziałek" (Cyber Monday). Wyprzedażowe pułapki. "To nie konsument łowi okazje, ale raczej wpada w sidła" Zbliża się szał wyprzedaży - w najbliższy piątek wypada Black Friday, a zaraz po... zobacz więcej »

Mężczyźni robią zakupy online nieco częściej

Chociaż mężczyźni robią zakupy online nieco częściej niż kobiety, odsetek kupujących przez internet zwiększył się bardziej wśród kobiet w ciągu ostatnich 10 lat (z 30 proc. w 2008 r. do 59 proc. w 2018 r.) niż wśród mężczyzn (z 35 proc. w 2008 r. do 61 proc. w 2018 r.).



W ciągu ostatnich 10 lat odsetek kupujących w UE wzrósł we wszystkich grupach wiekowych, ale przede wszystkim wśród młodszych użytkowników internetu w wieku 16–24 lat (z 40 proc. w 2008 r. do 72 proc. w 2018 r.) oraz wśród osób w wieku od 25 do 34 lat (z 46 proc. w 2008 r. do 78 proc. w 2018 r.).



Najwyższy odsetek osób, które kupowały przez internet w poprzednim roku, był w Danii (84 proc.), Wielkiej Brytanii (83 proc.), Holandii (80 proc.), Szwecji (78 proc.) i Niemczech (77 proc.). W Polsce było to ok. 50 proc.