Zbyt duże różnice w dochodach to zdaniem zdecydowanej większości mieszkańców Unii Europejskiej jedno z wyzwań dla ich rządów - wynika z ogłoszonego w poniedziałek badania Eurobarometru. W Polsce stwierdziło tak czterech na pięciu ankietowanych.

Ponad połowa respondentów jest zdania, że ludzie mają równe szanse rozwoju (58 proc.). Jednak ten wynik maskuje istotne różnice regionalne - takiego zdania bowiem jest 81 proc. respondentów w Danii, ale tylko 18 proc. w Grecji. W Polsce wynik jest taki sam, jak średnia dla całej Unii Europejskiej.



Polacy, w porównaniu do mieszkańców innych krajów Wspólnoty, lepiej oceniają obecną sytuację. Twierdząco na pytanie o to, czy większość rzeczy, które dzieją się ich życiu jest sprawiedliwa, odpowiedziało 60 proc. Polaków i 53 proc. mieszkańców wszystkich krajów UE.



"Financial Times": Przykręcony kurek z pieniędzmi dla regionu. Polska może stracić miliardy W nowym budżecie Unia Europejska planuje przekierować dziesiątki miliardów euro... zobacz więcej » Duże różnice widać też w ocenie sytuacji kraju dziś i przed 30 laty. Dla 64 proc. Polaków szanse rozwoju są bardziej sprawiedliwe niż przed trzema dekadami. Pod takim samym stwierdzeniem podpisuje się ponad 70 proc. osób biorących udział w badaniu na Malcie, w Finlandii i Irlandii, ale mniej niż 25 proc. w Chorwacji, Francji i Grecji. Średnia dla UE to jedynie 46 proc.



W Polsce jest też wyższe niż przeciętnie w UE poczucie sprawiedliwości. Na pytanie, czy ludzie w naszym kraju otrzymują to, na co zasługują, twierdząco odpowiedziało 47 proc. badanych Polaków, natomiast wśród Europejczyków ten odsetek wyniósł 38 proc.

Różnice w dochodach