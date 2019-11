Odtwórz: Macron nie dał się przekonać do otwarcia negocjacji dla Macedonii Północnej i Albanii

Francuski prezydent Emmanuel Macron rozpoczął pobyt w Chinach od wizyty na targach w Szanghaju. Poinformował, że Paryż i Pekin podpiszą w środę w chińskiej stolicy umowę o ochronie marek i produktów rolnych przed podróbkami, a także wiele innych kontraktów.

Występując na targach China International Import Expo (CIIE) w towarzystwie unijnego komisarza Phila Hogana, Macron powiedział, że porozumienie to pozwoli chronić około 100 europejskich i 100 chińskich produktów oraz że jest to "ważny krok" w relacjach handlowych Unii Europejskiej z Chinami.

Francuski prezydent wziął udział udział w ceremonii otwarcia drugiej edycji CIIE w Szanghaju jako jeden z gości honorowych.

Długa lista oczekiwań

"NBA zachowuje się jak filia autorytarnego reżimu" Wiceprezydent USA Mike Pence dał wyraz swojemu niezadowoleniu z próby załagodzen... zobacz więcej » Macron zabiega w Chinach o otwarcie tamtejszego rynku dla europejskich i francuskich produktów rolnych, usług finansowych, produktów przemysłowych i innych dóbr. Oczekuje się, że podczas jego pobytu w Pekinie zostanie podpisanych 15 umów handlowych dotyczących między innymi energetyki, przemysłu spożywczego i transportu - podaje AP.



Według francuskiej telewizji TV5 Monde, Francja liczy na podpisanie około 50 umów dotyczących również sektorów turystki i zdrowia.



Po podpisaniu wielkiego kontraktu z Pekinem na dostawę 300 Airbusów Paryż liczy także na projekt elektrowni nuklearnej, który ma zrealizować francuska firma Orano (dawniej Areva).

Wizyta bez tematów tabu

Jak pisze na swoim portalu francuska telewizja BMFTV, Chiny bardzo ciepło przyjęły prezydenta Francji, ale też wysłały uprzednio sygnał, aby Paryż nie mieszał się do spraw związanych z protestami w Hongkongu.

Chamenei: Macron albo jest naiwny, albo w zmowie z USA Ali Chamenei skrytykował prezydenta Francji Emmanuela Macrona za próby zaaranżow... zobacz więcej » Pałac Elizejski poinformował tymczasem dziennikarzy przed podróżą Macrona, że nie będzie "tematów tabu" i przywódcy będą omawiać zarówno zamieszki w Hongkongu (gdzie demonstruje się przeciwko nowelizacji prawa ekstradycyjnego), jak i sytuację muzułmańskiej mniejszości Ujgurów, prześladowanej przez Pekin.



Najważniejszym punktem programu tej wizyty będzie uroczysty obiad państwa Macronów z prezydentem Chin Xi Jinpingiem i jego małżonką Peng Liyuan, który odbędzie się we wtorek w ogrodzie Yu, w centrum starego Szanghaju, w miejscu uznawanym za jedno z najpiękniejszych w Chinach - podaje BMFTV.



W Szanghaju Macron otworzy też Centre Pompidou West Bund Museum Project - pierwszą filię słynnego paryskiego Centrum Pompidou poza Europą.

Wizyta prezydenta w Chinach potrwa do 6 listopada. To druga podróż Macrona do Państwa Środka.