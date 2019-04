Elon Musk zapowiedział, że do 2020 roku na amerykańskich drogach pojawi się milion tak zwanych "robotaksówek", czyli samochodów bez kierowcy. W najnowszą inicjatywę Tesli będą zaangażowani właściciele pojazdów producenta, którzy dzięki aplikacji będą mogli udostępniać pasażerom swoje auta.

O tym pomyśle założyciel Tesli Elona Musk poinformował na konferencji Autonomy Investor Day w Palo Alto w Kalifornii. - Jestem pewny, mówiąc o autonomicznych "robotaksówkach" w 2020 roku - deklarował Musk. Tesla przenosi sprzedaż do internetu. I spełnia obietnicę Tesla ogłosiła właśnie, że zaczyna sprzedaż najtańszej wersji Modelu 3. Cena poj... zobacz więcej »

Nawet 30 tysięcy rocznie

System ma działać w podobnym modelu do tego, w którym funkcjonuje Uber, czy Airbnb. Właściciele aut marki Tesli będą mogli zarabiać, udostępniając pasażerom swoje samochody. Część stawki za przejazd otrzyma posiadacz pojazdu, a Tesla pobierze od 25 do 30 procent opłaty. Według Muska, jeżeli właściciel Tesli zgodzi się na udział w programie, będzie mógł zarobić nawet 30 tysięcy dolarów rocznie.

- Podstawowym przesłaniem dla konsumentów powinno być to, że kupowanie czegokolwiek innego niż Tesla jest szalone - stwierdził. Według Muska niedługo będzie można to porównać do "posiadania konia".

Miliarder wraził też nadzieję, że odpowiednie organy regulacyjne zezwolą na wdrożenie usługi.

Prace nad alternatywną dla Ubera usługą trwają w Tesli już od kilku lat. Sam Musk w 2016 roku określił projekt jako część "głównego planu" firmy.

Zapowiedź Muska pojawia się w trudnym czasie dla Tesli. Niektórzy krytycy sugerują, że prezentacja miała odwrócić uwagę od rozczarowujących wyników firmy w pierwszym kwartale.

Jak pisze BBC, miliarder obiecywał wcześniej, że samochody autonomiczne Tesli znajdą się na drogach już w 2018 roku.

- Nie zawsze jestem na czas, ale zrobię to – deklarował tym razem Musk.