Elon Musk chce pomóc w ratowaniu dzieci uwięzionych w jaskini

Odtwórz: "Pierwszą rzeczą jaką zrobię, to mocno go przytulę"

Odtwórz: To nie trener zaprowadził chłopców do jaskini? Relacja korespondenta "Faktów" TVN

Szef Tesli Elon Musk zaoferował pomoc w akcji ratowniczej dzieci uwięzionych w jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang Rai. Musk chce wysłać do Tajlandii inżynierów z dwóch swoich firm - Boring Company i SpaceX - podała w piątek agencja Associated Press.

Elon Musk o swoich planach poinformował w serwisie społecznościowym Twitter. Zapowiedział, że o przyłączenie się do akcji ratunkowej poprosi inżynierów pracujących w jego firmie Boring Company przy drążeniu tuneli dla zaawansowanych systemów transportowych. Dysponują oni specjalnym radarem pozwalającym na penetrację skał, który może pomóc w znalezieniu najłatwiejszej drogi do wydobycia uwięzionych w jaskini dzieci.



Zła pogoda, coraz mniej tlenu. "Musimy próbować wszystkiego" Nadchodzący monsun i stale obniżający się poziom tlenu w jaskini Tham Luang w Ta... zobacz więcej » Zdaniem Muska, inżynierowie mogą również pomóc w stworzeniu specjalnego tunelu powietrznego, który pozwoli na zbudowanie drogi wyjścia z jaskini dla dwanaściorga przebywających w niej dzieci.

Miesiące na ratunek?

Wydostanie 12 chłopców i ich trenera z zalewanej deszczami jaskini w Tajlandii, gdzie odnaleziono ich żywych po dziewięciu dniach dramatycznych poszukiwań, może zająć miesiące i wymagać nauczenia ich nurkowania - poinformowała we wtorek tajlandzka armia.



12 zawodników klubu piłkarskiego w wieku 11-16 lat i ich 25-letni trener weszli w sobotę, 23 czerwca, do jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang Rai na północy Tajlandii, gdzie zostali odcięci od świata przez ulewne deszcze. Kompleks jaskiń ciągnie się tam przez kilka kilometrów, przejścia są wąskie, a w porze deszczowej często zalewa je woda.



Grupę odnaleźli w poniedziałek wieczorem w głębi jaskini brytyjscy nurkowie.



Choć według władz, wszyscy są już bezpieczni, nierozwiązana pozostaje kwestia wydostania ich z jaskini, która wciąż jest częściowo zalana wodą. Wycieńczonym chłopcom i trenerowi przekazano we wtorek wysokokaloryczne pożywienie i lekarstwa, a ratownicy przygotowują się na scenariusz, w którym będą oni musieli spędzić w środku nawet kilka miesięcy.