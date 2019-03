Odtwórz: Kaucja za plastikowe butelki. Wielka Brytania szykuje się do wprowadzenia zmian

Międzynarodowe koncerny ujawniły, ile plastiku wykorzystują w swojej działalności. Jak wynika z raportu Fundacji Ellen MacArthur, przez 12 miesięcy Coca-Cola zużyła aż trzy miliony ton tego tworzywa, Nestle - 1,7 miliona, a Unilever - 610 tysięcy ton.

Raport zaprezentowany przez Fundację Ellen MacArthur opisuje 31 z największych firm, które wykorzystują plastikowe opakowania. Ekologiczny absurd w sklepach. "Byłem wściekły" Miało być ekologicznie, ale do ekologii jeszcze dużo brakuje. Pan Łukasz zrobił... zobacz więcej »

Miliony ton

Wynika z niego, że koncern Coca-Cola zużył aż trzy miliony ton plastiku w ciągu ubiegłego roku. BBC wyliczył, że tyle waży 15 tysięcy płetwali błękitnych.

Koncern ma w swoim portfolio aż 500 marek napojów owocowych, soków i wody. W ubiegłym roku Coca-Cola zobowiązała się do tego, by do 2030 roku wszystkie opakowania pochodziły z recyklingu.

Ogromną ilość plastiku wykorzystują też inne koncerny. W przypadku Nestle było to aż 1,7 milionów ton, Unilever - 610 tysięcy ton, a jeśli chodzi o Colgate – 287 tysięcy ton.

Niektóre korporacje nie chciały jednak zdradzić informacji o zużyciu plastiku. Zaliczają się do nich między innymi Pepsi, L’Oreal i H&M.

Wycofywany plastik

Coraz więcej koncernów stara się ograniczyć korzystanie z nieekologicznych odpadów. Dla przykładu w lutym Nestle podjęło decyzję o zrezygnowaniu z plastikowych słomek.

Z kolei Burberry obiecał, że nie będzie już niszczyć niesprzedanej odzieży i perfum. Firma w ten sposób "chroniła markę". Miało to na celu uniknięcie sytuacji, w której produkty luksusowej marki byłyby sprzedawane w outletach poniżej ceny rynkowej.

Łącznie aż 150 firm zobowiązało się do realizacji programu Fundacji Ellen MacArthur, który ma na celu ograniczenie wykorzystania plastiku.