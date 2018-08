To, co polski rząd nazywa repolonizacją banków w Polsce, to ukradkowa nacjonalizacja instytucji finansowych, które przejmują państwowe firmy. Zdaniem ekonomistów niesie to ze sobą poważne ryzyko makroekonomiczne - pisze w czwartek tygodnik "Economist".

Brytyjski tygodnik zwraca uwagę, że plan repolonizacji banków wpisuje się w szersze aspiracje polskiego rządu, który chciałby zastosować taką strategię "do wszystkiego, od budowy statków po lekarstwa", a nawet gazet kontrolowanych przez zagraniczne podmioty, jak szwajcarsko-niemiecka grupa Ringier Axel Springer. Połączenia nie będzie. Pekao i Alior odstąpiły od negocjacji Bank Pekao i Alior Bank nie doszły do porozumienia w sprawie połączenia. We wtor... zobacz więcej »



"Ale podczas gdy PiS zachwala zalety ekonomicznego patriotyzmu, ekonomiści są bardziej ostrożni" - relacjonuje "Economist".

Ryzykowny model

"PiS-owski model repolonizacji niesie ryzyko. Zwiększa kontrolę państwa nad udzielaniem kredytów, co może zostać wykorzystane do finansowania ryzykownych projektów, czego słusznie unikają banki prywatne" - wyjaśnia tygodnik.



Premier Mateusz Morawiecki porównuje repolonizację "do odzyskiwania rodzinnych sreber".



"Obserwatorzy dostrzegają w tym ironię. Jeszcze w 2015 roku Morawiecki był prezesem Banku Zachodniego WBK, który jest kontrolowany przez Santander, hiszpańską grupę bankową" - przypomina "Economist".



Tymczasem konsolidacja polskiego sektora finansowego "w mniej liczne, kontrolowane przez państwo banki może ograniczyć konkurencję, zwiększyć koszty kredytów, a zatem i ceny dla konsumentów" - ostrzega tygodnik.



"Na razie rząd okrzyknął repolonizację sukcesem, a Morawiecki nazwał ją >>silnym buforem zabezpieczającym<< przed turbulencjami na międzynarodowych rynkach finansowych. A skoro kolejne zagraniczne banki rozważają sprzedaż swych spółek zależnych w Polsce, może dojść do następnych przejęć" - prognozuje "Economist".



Polska gospodarka jest w dobrej kondycji, bezrobocie niskie, a wzrost solidny, ale rząd, który ma instynkty etatystyczne, polegające na interwencjonizmie i wysokich wydatkach socjalnych, nadal uprawia "patriotyczne mieszanie się" do tej gospodarki - konkluduje "Economist".

Największe banki w Polsce

Jak wynika z przedstawionych przez banki raportów za 2017 rok, największe aktywa (podstawowy wskaźnik oceniający wielkość banku) na koniec ubiegłego roku zgromadził PKO Bank Polski - 277 mld 784 mln zł.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Pekao z aktywami na poziomie 182 mld 77 mln zł. Trzecie miejsce na podium przypadło Bankowi Zachodniemu WBK. Bank, któremu w latach 2007-2015 szefował obecny premier Mateusz Morawiecki, zgromadził na koniec ubiegłego roku ponad 132 mld 863 mln zł.