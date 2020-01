Europa Środkowo-Wschodnia to jeden z najbardziej dynamicznych regionów Europy i świata, najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów – przekonywał w środę w szwajcarskim Davos prezydent Andrzej Duda.

Prezydent brał udział w zorganizowanej w Domu Polskim debacie poświęconej "gospodarczej żywotności Europy Środkowej i Wschodniej".

Dyskusja odbyła się z udziałem m.in. prezydentów Chorwacji i Łotwy, Kolindy Grabar-Kitarović i Egilsa Levitsa oraz premiera Estonii Juriego Ratasa.

"Znaczenie gospodarcze rośnie"

Duda podkreślił, że Europa Środkowo-Wschodnia jest najszybciej rozwijającym się regionem Europy i prawdopodobnie świata. Zaznaczył, że prawie pięć lat temu powstała Inicjatywa Trójmorza, której celem jest wzmocnienie integracji infrastrukturalnej i gospodarczej krajów regionu Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego.



- Rezultaty są widoczne. Znaczenie gospodarcze regionu rośnie – podkreślił prezydent.



Jak mówił Duda, Europa Środkowo-Wschodnia stała się motorem gospodarczym dla całej UE. - Dzisiaj jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów Europy. Pomiędzy 1996 a 2017 gospodarki naszych krajów zanotowały 114 procent wzrostu PKB per capita w porównaniu do 27 procent wzrostu w krajach zachodnich – poinformował.



Przekonywał też, że Europa Środkowo-Wschodnia jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów dla inwestycji. - Nasze gospodarki nieustannie doganiają zachodnich konkurentów, jeśli chodzi o najważniejsze wskaźniki ekonomiczne. Wciąż jesteśmy w stanie zaoferować relatywnie niskie koszty pracy, silny kapitał ludzki, dobrze wykształconych ludzi, przyjazne środowisko podatkowe, ogromny rynek konsumencki i najlepsze lokalizacje dla zagranicznych inwestycji – ocenił prezydent Duda.



Podkreślił też, że Polska jest najsilniejszą gospodarką wśród krajów regionu i "jednym z europejskich mistrzów rozwoju".



Prezydent zauważył, że mimo sukcesów gospodarczych kraje naszego regionu wciąż stoją przed wyzwaniami związanymi z ograniczeniami infrastrukturalnymi i wymagają znaczących inwestycji. - Według badań potrzeby inwestycyjne dotyczące modernizacji w zakresie transportu, energii, infrastruktury cyfrowej w 12 krajach Europy Środkowej i Wschodniej wymagają ponad 1 biliona euro. Inicjatywa Trójmorza to nasza odpowiedź – powiedział prezydent.



Wyraził przekonanie, że ta inicjatywa zwiększy gospodarczą spójność regionu z resztą UE. - Kraje Trójmorza łączą wysoki wzrost z dużą stabilnością, dlatego inwestorzy mogą osiągać tu wysoki i bezpieczny zysk – przekonywał Duda.



Jak mówił, strategicznym celem Inicjatywy Trójmorza jest wzmocnienie rozwoju komunikacji na linii Północ-Południe, sieci drogowej i kolejowej, żeglugi śródlądowej, interkonektorów energetycznych oraz infrastruktury cyfrowej.



Zaznaczył, że tych celów nie uda się osiągnąć bez prywatnego kapitału. Z tego względu, mówił Duda, w minionym roku dzięki współpracy Polski, Rumunii, Czech i Łotwy powstał Fundusz Inwestycyjny Trójmorza, by zbliżyć do siebie prywatnych i publicznych inwestorów. Prezydent przypomniał, że także w ubiegłym roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy powołano wspólny indeks giełdowy Trójmorza CEE+. - Współpraca warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i innych lokalnych giełd otworzyła region na inwestorów i firmy z całego świata – powiedział prezydent.

"Jeden z najbardziej dynamicznych regionów"

Prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović przekonywała, że Inicjatywa Trójmorza ma na celu wzmocnienie nie tylko krajów regionu, ale całej Europy, bo – jak podkreśliła – "silna Europa Centralna i Wschodnia to silniejsza Unia Europejska". Przypomniała, że partnerami Inicjatywy Trójmorza są Niemcy i Stany Zjednoczone, a także instytucje takie jak EBOR, EBI i Bank Światowy.



Prezydent Łotwy Egils Levits podkreślił, że słowem, które najlepiej opisuje region Trójmorza, jest: dynamizm. - Europa Środkowo-Wschodnia to jeden z najbardziej dynamicznych regionów Europy i świata. Nasze kraje mają wielu dobrze wykształconych ludzi i przedsiębiorstwa, które nie boją się podejmować ryzyka - mówił.



Premier Estonii Juri Ratas przypomniał, że 17 czerwca w Tallinie odbędzie się piąty szczyt Inicjatywy Trójmorza. Jak mówił, jako gospodarz szczytu Estonia chce się skupić na cyfryzacji i infrastrukturze cyfrowej. Zaznaczył, że jego kraj będzie też angażować się na rzecz rozwijania Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza, by stał się silnym i skutecznym narzędziem rozwoju regionu.