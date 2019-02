Odtwórz: 25 miliardów strat. Airbus A380 za wielki, by go produkować

Dreamliner należący do linii Virgin Atlantic mógł ustanowić nowy rekord prędkości przelotu maszyny tego typu. Miało do tego dojść w trakcie poniedziałkowego lotu z Los Angeles do Londynu.

W osiągnięciu takiego wyniku pomógł prąd strumieniowy, który nad wschodnim wybrzeżem osiągnął prędkość 231 mil na godzinę (372 kilometry na godzinę), co było najwyższym wynikiem od 1957 roku. Takie informacje podała amerykańska Narodowa Służba Pogodowa z siedzibą w Nowym Jorku.

Jak podała stacja CBS News, ten dodatkowy podmuch zwiększył prędkość samolotu do 801 mil na godzinę, czyli 1289 kilometrów na godzinę, w trakcie gdy maszyna znajdowała się nad Pensylwanią.

Według CBS News może to oznaczać nowy rekord prędkości przelotu Boeinga 787 Dreamliner. Tych informacji nie potwierdził wprawdzie rzecznik prasowy Boeinga w odpowiedzi przesłanej do amerykańskiej stacji, wynika to jednak z faktu, że producent samolotów nie monitoruje takich informacji.

Przeciętna prędkość jaką osiąga maszyna to 561 mil na godzinę, czyli około 902 kilometry na godzinę.

Rejs VS8 z Los Angeles do Londynu trwał w sumie 9 godzin i 34 minuty. Dreamliner dotarł do Wielkiej Brytanii o 48 minut szybciej niż oczekiwano.

Kolejny rekord

"The Independent" przypomina, że w styczniu ubiegłego roku Dreamliner należący do linii Norwegian pobił rekord najszybszego lotu transatlantyckiego samolotem poddźwiękowym. Rejs trwał 5 godzin 13 minut. Pasażerowie, podróżujący z Nowego Jorku do Londynu, wylądowali na miejscu 53 minuty przed zaplanowanym czasem.

Dzięki sprzyjającemu wiatrowi maszyna miała osiągać prędkość nawet 776 mil na godzinę, czyli 1249 kilometrów na godzinę.