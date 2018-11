Doradca Białego Domu do spraw ekonomicznych Larry Kudlow powiedział w piątek w wywiadzie dla CNBC, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie zlecił przygotowania nowej umowy handlowej z Chinami. Dodał, że nie jest optymistą, jeśli chodzi o porozumienie handlowe z Pekinem.

Agencja Bloomberg, po czwartkowej rozmowie telefonicznej Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, napisała, że zlecił on urzędnikom przygotowanie listy warunków USA do ewentualnej umowy handlowej z Chinami, którą chciałby zawrzeć na spotkaniu z Xi w Buenos Aires.

Groźba kolejnych ceł

Kudlow odniósł się do tej informacji, zapewniając, że Trump nie podjął takich kroków, a jeśli rozmowy z Xi na temat handlu nie powiodą się, to Waszyngton może uruchomić kolejne taryfy celne na chińskie towary eksportowe. Dodał, że Pekin również nie przedstawił nowej oferty dotyczącej rozwiązania sporu handlowego.



Doradca prezydenta potwierdził, że Trump i Xi będą rozmawiać podczas szczytu G20 w Argentynie, który będzie odbywać się od 30 listopada do 1 grudnia i oznajmił, że kwestie handlu będą jednym z tematów omawianych w Buenos Aires.

"Bardzo dobra rozmowa"

Czwartkowa rozmowa telefoniczna Trumpa i Xi była pierwszym takim publicznie ogłoszonym kontaktem przywódców obu krajów od kilku miesięcy. Chiny i USA toczą wojnę celną, a Trump grozi ocleniem nawet całego chińskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych, jeśli Pekin nie zmieni swojej polityki handlowej.



W piątek chińskie MSZ pozytywnie oceniło tę rozmowę. Według agencji Xinhua obaj prezydenci podkreślali konieczność utrzymania zdrowych relacji i częstych kontaktów na najwyższym szczeblu.



Trump poinformował w czwartek na Twitterze, że odbył "bardzo dobrą" rozmowę z Xi, i dodał, że negocjacje z Pekinem w sprawie handlu "rozwijają się bardzo ładnie".



Rzecznik chińskiego MSZ Lu Kang powiedział w piątek na briefingu w Pekinie, że Xi i Trump wyrażali optymizm w sprawie rozwiązania sporu handlowego, w ramach którego obie strony ocliły już wzajemny eksport wart miliardy dolarów rocznie.

Wojna handlowa

USA nałożyły już cła na chiński eksport wart 250 mld dolarów rocznie, by ukarać Pekin za nieuczciwe praktyki handlowe, w tym kradzież amerykańskiej technologii i brak wzajemności w barierach rynkowych. Chiny odpowiedziały jak dotąd taryfami na sprowadzane z USA towary za 110 mld dolarów rocznie.