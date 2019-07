"Nasz Fed nie robi nic" - napisał na Twitterze Donald Trump. Prezydent USA ponownie skrytykował politykę banku centralnego za to, że nie obniża stóp procentowych.

Pojawiające się sygnały wyraźnego spowolnienia gospodarczego w Europie i Chinach pozwalają przypuszczać, że Europejski Bank Centralny (EBC) i Ludowy Bank Chin będą obniżać stopy procentowe.

"UE i Chiny jeszcze bardziej obniżą stopy procentowe i będą pompować pieniądze w swoje systemy (gospodarcze), ułatwiając wytwórcom sprzedaż ich produktów" - napisał Trump.



"W tym czasie, przy bardzo niskiej inflacji, nasz Fed nie robi nic - i prawdopodobnie niewiele zrobi w porównaniu (z UE i Chinami). Bardzo niedobrze" - kontynuował prezydent.



The E.U. and China will further lower interest rates and pump money into their systems, making it much easier for their manufacturers to sell product. In the meantime, and with very low inflation, our Fed does nothing - and probably will do very little by comparison. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019

Prezydent USA w kolejnym wpisie dodał, że "niewielkie cięcie stóp to (będzie) za mało, ale tak czy inaczej zwyciężymy".

Stopy procentowe w USA

Reuters zwrócił w poniedziałek uwagę, że oczekuje się, iż w środę Fed obniży stopy procentowe, po raz pierwszy od lat kryzysu finansowego, który wybuchł po upadku banku Lehman Brothers. Z drugiej strony agencja zauważa, że nie jest to jednak pewne, ponieważ informacje o amerykańskiej gospodarce są nadal wystarczająco pozytywne, by nie skłaniać banku centralnego do szybkiej interwencji.



Sytuację komplikuje to, że Fed nie chce stworzyć wrażenia, że ugina się pod presją prezydenta, który atakuje bank od wielu miesięcy - dodaje Reuters.

Trump o kryptowalutach: nie jestem fanem Nie jestem fanem Bitcoina i innych kryptowalut. One nie są pieniędzmi, a ich war... zobacz więcej » W czerwcu Trump powiedział, że polityka banku centralnego Chin "daje im kolosalną przewagę konkurencyjną". - My nie mamy tej przewagi, bo mamy Fed, który nie obniża stóp procentowych (...) Fed jest dla nas bardzo, bardzo destrukcyjny - oznajmił prezydent.



- Nie zapominajmy, że w Chinach szefem Fed jest prezydent Xi, prezydent Chin. I jako szef Fed może robić to, co chce - podkreślił.

Trump krytykuje

Trump już w kwietniu wezwał Fed do obniżenia stóp procentowych. Prezydent jest krytykiem polityki monetarnej banku centralnego, prowadzonej przez Jerome'a Powella, mimo że to on sam powołał obecnego szefa Fed.

Trumpowi zależy na obniżce stóp procentowych. Liczy bowiem na to, że przyspieszą one wzrost gospodarczy lub spowolnią jego hamowanie, ponieważ złe wyniki amerykańskiej gospodarki zaszkodziłyby jego zabiegom o reelekcję w 2020 roku.