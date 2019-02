Odtwórz: Pałac z XIX wieku blisko Poitiers do kupienia za 5,5 mln euro

Dla większości ludzi posiadanie domu wartego milion dolarów pozostaje tylko w sferze pragnień. Jednak dzięki oryginalnemu pomysłowi pewnej pisarki ich marzenie może się spełnić. Wystarczy napisać list i wpłacić opłatę - w przeliczeniu - w wysokości 72 złotych, aby stać się właścicielem czterystumetrowego domu na jeziorem w Kanadzie.

Dom z trzema sypialniami w Millarville (prowincja Alberta) należy do Ally Wagner. Kobieta mieszka w rezydencji od 2011 roku. Teraz musi jednak się wyprowadzić z powodów zdrowotnych.

Wygraj dom

W styczniu Wagner zainicjowała swój konkurs "Napisz list, wygraj dom". Aby przeprowadzić się do luksusowej posiadłości należy odpowiedzieć na pytanie: "Jak przeniesienie się do wymarzanego domu z widokiem na jezioro zmieniłoby twoje życie?"

Odpowiedź ma mieć maksymalnie 350 słów. Opłata wstępna to natomiast 25 dolarów kanadyjskich (72 złote).

Warunek

W całej ofercie jest jednak znaczący haczyk - aby zwycięzca został wyłoniony, Wagner musi uzbierać z opłat co najmniej 1,7 miliona dolarów kanadyjskich (4,9 mln złotych). Na tyle oszacowała bowiem wartość całej posiadłości. Zgłoszenia można nadsyłać do 5 kwietnia. Według CNBC do tej pory zgłosiło się 15 tys. chętnych.

Po nadesłaniu zgłoszeń Wagner wybierze pięciuset finalistów. Ich listy będą następnie recenzowane przez zespół sąsiadów pisarki i pośredników w handlu nieruchomościami. Po selekcji wybrane zostaną trzy zgłoszenia. Szczęśliwcy zostaną poproszeni o rozmowę, w wyniku której zostanie wybrany zwycięzca.