Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, że firmy mogą używać nazwy "aceto balsamico" (ocet balsamiczny), a ochrona oryginalnej nazwy włoskiego "aceto balsamico di Modena" nie dotyczy "słów o znaczeniu niegeograficznym".

Dla producentów octu balsamicznego w Europie wyrok TSUE ma niebagatelne znaczenie. "Aceto balsamico di Modena", czyli "ocet balsamiczny z Modeny" od 2009 r. znajduje się w rejestrze chronionych oznaczeń geograficznych i nikt inny nie może się posługiwać tą nazwą.

Oznaczenie geograficzne to po prostu lokalny produkt, który zdaniem UE wymaga ochrony ze względu na swoją unikatowość i jakość.

Według TSUE producenci octu balsamicznego mogą używać nazw "aceto" i "balsamico", razem lub oddzielnie, a także tłumaczeń tych słów w językach ojczystych, gdyż gdyż "aceto" to wszędzie znane i używane słowo, a "balsamico" to przymiotnik powszechnie używany w odniesieniu do octu o słodko-kwaśnym smaku.

Trybunał w swojej decyzji zwrócił jeszcze uwagę, że chronione oznaczeniem geograficznym są jeszcze "aceto balsamico tradizionale di Modena" oraz "aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia", w których oba te słowa występują.

Decyzja sędziów nie jest po myśli wytwórni octu z Modeny. To producenci z tego włoskiego miasta zdecydowali się skierować pozew do niemieckiego sądu w sprawie oznaczeń stosowanych przez firmę Balema. Włosi nie chcieli, by na etykietach produktów niemieckiego przedsiębiorstwa pojawiały się nazwy "balsamico" i "deutscher balsamico". Ostatecznie sąd zdecydował się zwrócić z pytaniem do TSUE, który w mijającym tygodniu wydał wyrok.

"Niesprawiedliwa decyzja"

"Uważamy tę decyzję za niesprawiedliwą. Wiele europejskich krajów chce przywłaszczyć sobie sukces, który został osiągnięty przez 'ocet balsamiczny z Modeny'. To jedyny taki słodko-kwaśny ocet, który zaczął być nazywany jako 'balsamiczny' wieki temu" - stwierdziła w oświadczeniu cytowanym przez Guardiana Mariangela Grosoli, prezydent Konsorcjum w Obronie Octu Balsamicznego z Modeny.

Modena słynie ze swojej produkcji octu balsamicznego, który powstaje z kilku specjalnie wyselekcjonowanych do tego celu szczepów winogron i dojrzewa w drewnianych beczkach przez kilka lat.