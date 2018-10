Istniejąca od 1778 roku brytyjska sieć domów handlowych Debenhams ogłosiła w czwartek rekordową stratę 491,5 miliona funtów w ciągu roku i zapowiedziała zamknięcie nawet 50 sklepów.

Wcześniej firma dysponująca 165 oddziałami na terenie kraju, zapowiadała zamknięcie jedynie 10 z nich. Według szacunków BBC restrukturyzacja może doprowadzić do zwolnienia nawet 4 tys. pracowników.

Debenhams przegrywa z handlem w sieci