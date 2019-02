Prezydent Donald Trump poinformował, że kandydatem Białego Domu na prezesa Banku Światowego jest 62-letni David Malpass, wysoki rangą urzędnik resortu finansów USA. Malpass do tej pory uchodził za krytyka tej instytucji.

W przypadku nominacji na prezesa Malpass zastąpi Jim Yong Kima, który 7 stycznia, na ponad trzy lata przed końcem kadencji, złożył rezygnację. Od 1 lutego obowiązki prezesa pełni dotychczasowa dyrektor wykonawcza Banku Kristalina Georgiewa.

Zwyczajowo szefem Banku Światowego jest Amerykanin, podczas gdy na czele Międzynarodowego Funduszu Walutowego stoi Europejczyk. Obecnie szefową MFW jest Francuzka Christine Lagarde.

