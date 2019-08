Amerykański biznesmen i jeden z najbogatszych ludzi na świecie David Koch nie żyje. Zmarł w wieku 79 lat.

O śmierci Davida Kocha poinformował w piątek w oświadczeniu jego brat Charles, prezes rodzinnego konglomeratu Koch Industries.

Jak wskazał, David długo walczył z rakiem prostaty. "Będzie nam go bardzo brakowało, ale nigdy nie zostanie zapomniany" - przekazał Koch w oświadczeniu skierowanym do pracowników. "David był dumny z niezwykłej pracy, którą wszyscy wykonaliście, aby firma Koch Industries odniosła sukces" - dodał.

David Koch nie żyje

David Koch, filantrop i mecenas instytucji kulturalnych oraz medycznych, zgromadził swoje ogromne bogactwo dzięki dużym udziałom w Koch Industries, którą prowadzi wraz z bratem.

Firma założona przez ich ojca w 1940 roku dzisiaj zajmuje się już nie tylko sektorem produkcji ropy naftowej. Jest także obecna między innymi na rynku chemicznym, energetycznym i tworzyw sztucznych.

Jak podaje Reuters, Koch Industries - z Charlesem jako prezesem oraz Davidem jako wiceprezesem - stała się jedną z największych firm na świecie. Przejęli oni zarządzanie firmą na początku lat 80. ubiegłego wieku.

Według Bloomberg Billionaires Index, David Koch z majątkiem szacowanym na 58,7 miliarda dolarów jest na 7. miejscu wśród najbogatszych ludzi na świecie. To miejsce dzieli razem z bratem Charlesem. Reuters zauważa, że gdyby liczyć ich majątek łącznie, to jest on większy od bogactwa zgromadzonego przez najbogatszego człowieka na świecie, czyli Jeffa Bezosa, założyciela firmy Amazon. Dla porównania, majątek Bezosa jest szacowany na 112 miliardów dolarów.

Reuters przypomniał, że bracia Kochowie, absolwenci Massachusetts Institute of Technology, wydali setki milionów dolarów na wsparcie działań konserwatystów i republikańskich kandydatów na prezydenta. Agencja dodała, że byli oni zaciekłymi krytykami demokratycznego prezydenta Baracka Obamy.

David Koch zrezygnował jednak z działalności biznesowej i politycznej w czerwcu 2018 roku, ze względu na pogarszający się stan zdrowia.