Rząd Danii zaaprobował projekt budowy dziewięciu sztucznych wysp w okolicy Kopenhagi. Mają one powiększyć stołeczną dzielnicę przemysłową i przyciągnąć nowe inwestycje.

Projekt musi jeszcze zostać zaakceptowany przez parlament. Wyspy mają być częścią dzielnicy przemysłowej Holmene, która od lat cierpi na brak miejsca dla rozwoju.

Kosztowny rozwód. Rozstanie z Unią Europejską to straty w handlu i inwestycjach 100 miliardów funtów rocznie do 2030 roku będzie kosztowało Wielką Brytanię wyjś... zobacz więcej » Rząd oczekuje, że inwestycja przyciągnie 380 nowych firm i stworzy 12 tysięcy miejsc pracy. Minister gospodarki i spraw wewnętrznych Simon Emil Ammitzboll-Bille podkreślił, że realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju całej Danii, a nie tylko regionu stołecznego.

Zielone Wyspy

Minister przemysłu Rasmus Jarlov oczekuje, iż projekt ten sam się sfinansuje, m.in. przez sprzedaż działek na nowych wyspach. Na największej z nich ma powstać zakład produkujący biogaz z odpadów, oczyszczalnia ścieków oraz magazyn zielonej energii produkowanej przez wiatraki. Na pozostałych maja się się znaleźć zakłady przemysłowe.

Budowa sztucznych wysp jest dość popularna w Danii i w samej Kopenhadze często w ten sposób powiększano powierzchnię miasta. Większość z nich powstała na morzu między wyspami Amager i Zaeland.