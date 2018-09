Mieszkania w Berlinie nie dla kupca z zagranicy? Burmistrz stolicy Niemiec chce wziąć przykład z władz Nowej Zelandii, które w odpowiedzi na kryzys mieszkaniowy zdecydowały, że wybudowane już nieruchomości będą mogli kupować wyłącznie obywatele tego kraju. "My też myślimy o takich rozwiązaniach" – przyznał w rozmowie z Frankfurter Allgemeine Zeitung Michael Müller.

Skąd ten pomysł? Przyczyny są dwie: rosnące ceny nieruchomości i niedobór tanich mieszkań w stolicy Niemiec, co sprawia, że przeciętnej rodziny nie stać na kupno własnych czterech kątów, za to pole do popisu mają spekulanci. Tak drogo nie było od blisko dziesięciu lat. Ceny mieszkań dynamicznie rosną Aż o 8,4 procent wzrosła w ciągu roku przeciętna cena metra kwadratowego nowego... zobacz więcej »

Mieszkanie dla cudzoziemca

Statystyki pokazują sytuację czarno na białym. W raporcie opublikowanym na początku 2018 roku fundacja Hansa Böcklera, powiązana z związkami zawodowymi podała, że w Berlinie brakuje 310 tys. mieszkań, a według firmy doradczej Knight Frank średnie ceny nieruchomości od 2004 roku wzrosły o ponad 120 procent.

Z danych senatu stolicy Niemiec wynika z kolei, że w 2009 roku obcokrajowcom sprzedano tam 14 proc. mieszkań, w 2015 już niemal 68 procent, czyli niemal dwa na trzy mieszkania. To ogromny wzrost.

Sytuacja nie jest jednak tak trudna, jak w nowozelandzkim Auckland, które władze Nowej Zelandii - wprowadzając ograniczenia dotyczące cudzoziemców - podawały jako najdrastyczniejszy przykład. Ceny nieruchomości w ciągu czterech lat wzrosły tam o 75 procent, a w 2016 r. średnia cena domu osiągnęła 1 milion dolarów nowozelandzkich, czyli niemal 600 tys. dolarów amerykańskich. A to znaczy, że była wyższa niż średnia cena nieruchomości w Londynie, wciąż postrzeganym jako jedno z najdroższych miast na świecie. Niemniej Nowa Zelandia stała się wzorem dla władz w Berlinie.

Kłopot z realizacją



Zdaniem dziennika Handelsblatt skopiowanie pomysłu z Nowej Zelandii nie będzie jednak takie proste. Choćby w odniesieniu do obywateli państw Unii Europejskiej. Członkostwo we Wspólnocie gwarantuje bowiem swobodę w kwestii zakupu nieruchomości.

Bardziej prawdopodobne jest to, że aby zniechęcić spekulantów władze miasta wprowadzą inne regulacje prawne. Już zastanawiają się nad zmianami w podatku od nieruchomości i zasadach przyznawania pozwoleń na budowę.

Rozważana jest także zmiana przepisów w taki sposób, by dało się jasno ustalić, kto naprawdę jest właścicielem nieruchomości, co w tej chwili nie jest takie proste.