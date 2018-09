Czechy wprowadzają obowiązkowe kontrole wieprzowiny z państw dotkniętych afrykańskim pomorem świń - poinformował Państwowy Urząd Weterynaryjny (SVS). Jednym z tych państw jest Polska, będąca czwartym co do wielkości dostawcą wieprzowiny do Czech.

Zarządzenie wchodzi w życie w przyszły wtorek. Kontroli będzie podlegać wieprzowina oraz produkty z prosiąt i mięso z dzików. Obowiązkiem objęte są wszystkie przedsiębiorstwa spożywcze, które importują produkty z Belgii, Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Polski lub Rumunii, a za jego zlekceważenie może zostać nałożona kara w wysokości do około 80 tysięcy euro.

"Musimy ochronić krajową hodowlę"

- W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Europie musimy ochronić krajową hodowlę prosiąt, a także rynek, który zachowuje wysokie standardy konsumenckie, przed możliwym sprowadzeniem zarazy. Dlatego podjęliśmy decyzję o tym, by sprowadzanie potencjalnie niebezpiecznych produktów z krajów o podwyższonym ryzyku było uwarunkowane badaniami na obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń. Walka z zarazą kosztowała nas wiele pieniędzy i podjęliśmy wiele działań w celu jej ograniczenia, dlatego nie chcemy ryzykować ponownego przywleczenia choroby na nasze ziemie - wyjaśnił minister rolnictwa Miroslav Toman.