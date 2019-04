Rząd Czech zdecydował, że udostępni holdingowi Unipetrol, należącemu do PKN Orlen, rezerwy ropy naftowej w związku z zanieczyszczeniem surowca płynącego przez rurociąg "Przyjaźń", które zmusiło Unipetrol do przerwania w piątek odbioru ropy.

Od 19 kwietnia rurociągiem Przyjaźń na Zachód przez Białoruś płynie zanieczyszczona ropa – w surowcu odnotowano przekroczenie norm chlorków organicznych. Białoruskie rafinerie ograniczyły produkcję paliw. Tranzyt ropy wstrzymały polski PERN oraz ukraińska Ukrtransnafta. W piątek odbiór ropy w Czechach przerwał natomiast Unipetrol. "Zanieczyszczona" ropa z Rosji. Polska wstrzymała odbiór surowca Ministerstwo Energii poinformowało o wstrzymaniu odbioru ropy naftowej z Rosji w... zobacz więcej »

Dostawy na 30 dni

Po przerwaniu dostaw z Rosji Unipetrol miał zapasy surowca na pięć dni produkcji. Nie wiadomo, jaką ilość ropy firma otrzyma z rezerw strategicznych. Unipetrol jest największą w Czechach firmą petrochemiczną.

- Wstrzymanie dostaw zanieczyszczonej ropy na rynki, na których funkcjonuje PKN Orlen, nie ma wpływu na ciągłość prac w rafineriach – zapewnił agencję CTK rzecznik holdingu Pavel Kaidl.



Dodał, że rafinerie mają zapewnione dostawy ropy, m.in. dzięki wykorzystaniu rezerw państwowych. - Dostaliśmy w tej sprawie zgodę czeskiego rządu – powiedział Kaidl.



Według agencji CTK w Czechach podmioty komercyjne mają zapewnione dostawy paliw na najbliższe 30 dni. Rezerwy państwowe ropy i produktów ropopochodnych obliczone są na 84 dni.



Unipetrol przerabia ropę w rafineriach w Litvinovie oraz Kralupach nad Wełtawą. Rocznie trafia tam około 9 milionów ton ropy. Obok surowca z rurociągu "Przyjaźń" Unipetrol wykorzystuje dostawy z Triestu płynące przez rurociąg IKL przebiegający przez niemiecki Ingolstadt.

Rosja: Białoruś otrzyma ropę dobrej jakości 2-3 maja

Natomiast Ministerstwo energetyki Rosji poinformowało w poniedziałek, że dobrej jakości ropa naftowa powinna dotrzeć 2 lub 3 maja do rafinerii w Mozyrzu na Białorusi. Według resortu w poniedziałek po południu ropa odpowiadająca wymogom dotarła na granicę białoruską.



W komunikacie opublikowanym w poniedziałek wieczorem ministerstwo zapewniło, że eksportowa ropa naftowa spełniająca wymagania technologiczne dotarła w południe do Unieczy. Dodało, że o godz. 17 surowiec znalazł się na granicy z Białorusią.



- Dotarcie jakościowej ropy naftowej do rafinerii w Morzyrzu oczekiwane jest orientacyjnie 2-3 maja. Unormowanie parametrów jakościowych ropy docierającej do portu w Ust-Łudze (nad Bałtykiem - red.) oczekiwane jest 7 maja - głosi oświadczenie.



Wcześniej w poniedziałek rzecznik rosyjskiego wicepremiera Dmitrija Kozaka, Ilja Dżus powiedział, że ropa odpowiedniej jakości dotarła do instalacji rurociągu Przyjaźń (Drużba) w Unieczy, w pobliżu granicy z Białorusią, w południe tego dnia. Natomiast władze białoruskiego koncernu Biełnaftachim poinformowały, że czysta ropa nie dotarła jeszcze rurociągiem Przyjaźń na Białoruś.



Odległość między obiektami w Unieczy a rafinerią w Mozyrzu to około 280 km.

"Cios wizerunkowy, jak i finansowy"

O przyczyny zamieszania z dostawami ropy zapytaliśmy ekspertkę Ośrodka Studiów Wschodnich Aleksandrę Łoskot-Strachotę. - Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, co to spowodowało, czy był to błąd czy naumyślne działanie - w Rosji trwa dochodzenie z tym związane. Według pierwszych ustaleń miałoby to być działanie celowe jednej z firm odpowiedzialnych za oczyszczanie surowca - tłumaczyła w rozmowie z tvn24bis.pl.

Ekspertka odniosła się też do skutków wstrzymania dostaw ropy do Polski. Dostawy rosyjskiej ropy spadły o około 1,5 mln baryłek dziennie. To powoduje wzrost jej ceny w naszym regionie. I straty - między innymi rafinerii - wyjaśniała.

- Nie chce mi się wierzyć, że strona rosyjska pozwoliłaby na to, by problemy z dostawami trwały długo - byłby to dla nich zarówno cios wizerunkowy, jak i finansowy - stwierdziła.