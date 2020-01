Pięć euro zapłaci od marca każdy turysta za wstęp do miasteczka Corenno Plinio nad jeziorem Como na północy Włoch, uważanego za perłę architektury w tej części kraju. Opłatę wprowadziły władze tej średniowiecznej osady przeżywającej turystyczne oblężenie.

Wpływy z biletów zostaną przeznaczone na utrzymanie i rozwój tej wyjątkowej atrakcji regionu Lombardia, przyciągającej coraz więcej zwiedzających z racji malowniczych widoków, sugestywnych murów oraz małego zamku z dwiema wieżami, zbudowanego w XIV wieku.



Te miasta mają dość turystów. Liczne zakazy mają ich odstraszyć Ograniczenia, nowe podatki lub grzywny za niewłaściwe zachowanie. Coraz więcej e... zobacz więcej » Corenno Plinio zawdzięcza swą nazwę Pliniuszowi Młodszemu, politykowi i prawnikowi rzymskiemu, który żył na przełomie I i II wieku naszej ery. Urodził się w pobliskim Comum Novum, czyli dzisiejszym mieście Como. Tam miał dobra ziemskie, a także willę, która się nie zachowała.



Liczące kilkaset lat budowle wymagają nakładów finansowych, a całe miasteczko rozwoju, by było w stanie pomieścić i przyjąć liczne grupy wycieczkowe. Dlatego postanowiono pobierać opłaty od turystów za wstęp; jak do muzeum.

Fala turystów

Corenno Plinio dołączyło tym samym do coraz dłuższej listy miast walczących z natłokiem turystów. Wprowadzają one coraz częściej ograniczenia, nowe podatki lub grzywny.

Od 1 stycznia 2020 roku opłata turystyczna obowiązuje w Amsterdamie. Każdy turysta wybierający się do tego miasta musi zapłacić 3 euro za noc. Z kolei rada miejska w Wenecji postanowiła, że od 1 lipca br. opłata za wstęp do miasta będzie wynosiła od 3 do 10 euro.