Whitbread, brytyjska spółka będąca właścicielem Costa Coffee, poinformowała, że otrzymała zgodę akcjonariuszy na sprzedaż sieci kawiarni. Kupi ją Coca-Cola za 5,1 miliarda dolarów.

W środę, podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy w Londynie, 99,27 proc. uprawnionych wyraziło zgodę na zakup kawiarni przez koncern Coca-Cola, co potwierdzało wcześniejsze doniesienia o jednomyślności właścicieli akcji co do transakcji.

Whitbread oznajmiło, że zysk z inwestycji planuje przeznaczyć na wypłaty dla akcjonariuszy, zmniejszenie zadłużenia oraz finansowe zasilenie funduszy emerytalnego firmy.

Globalny kierunek

Alison Brittan, szefowa firmy Whitbread, określiła transakcję jako "wyjątkową szansę". Jej zdaniem połączenie z Coca-Colą sprawi, że Costa będzie mogła działać w skali globalnej.

Transakcja ta jest potwierdzeniem poszukiwania przez światowych gigantów szukania nowych źródeł zysku w obliczu zmieniających się preferencji klientów. Jako inne przykłady internetowy serwis CNBC wymienia ogłoszone w tym roku przez PepsiCo plany przejęcia marki Sodastream za 3,2 miliardy dolarów oraz podpisanie przez Nestle umowy licencyjnej z amerykańskim Starbucksem wartą 7 miliardów dolarów.

W wypowiedzi dla CNBC Richard Clarke, analityk rynku akcji firmy brokerskiej Bernstein, stwierdził, że "rynek kawy wciąż daje możliwości rozwoju, tak samo jak sektor marek wysokiej klasy, napojów gotowych do spożycia czy sprzedaż za pomocą automatów z napojami".

Polski lider

Costa Coffee to największa w Wielkiej Brytanii i druga co do wielkości sieć kawiarni na świecie. Pierwsze miejsce zajmuje Starbucks.

Costa Coffee jest liderem rynku kawiarni nad Wisłą. W lipcu otworzono 150 lokal tej sieci w Polsce. Green Cafe Nero ma 65 lokali, a Starbucks - 64.