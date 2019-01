Foto: Co czeka obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii w przypadku "twardego brexitu"? | Video: Co czeka Polaków w przypadku twardego brexitu?

Co czeka mieszkających w Wielkiej Brytanii Polaków w przypadku twardego brexitu? Co czeka tych, którzy na Wyspy dopiero chcieliby przylecieć? O przygotowanym przez brytyjski rząd na tę ewentualność akcie prawnym opowiada Mateusz Walczak.

Okres przejściowy po wyjściu z UE ma trwać od 29 marca 2019 do końca 2020 r. Osoby, które będą chciały zostać dłużej niż 3 miesiące będą potrzebowały specjalnego pozwolenia - tzw. European Temporary Leave to Remain. Godzina policyjna lub zakaz wyjazdu z kraju. Media o awaryjnym planie Londynu Brytyjski rząd sprawdza możliwość wykorzystania ustawy pozwalającej na tymczasow... zobacz więcej »

Milion Polaków

Przy czym trzeba podkreślić, że będzie ono ważne przez 3 lata. Osoby chcące zostać dłużej, będą zmuszone do udowodnienia, że zarabiają ponad 30 tys. funtów rocznie. Sprawa dotyczy 3,5 mln obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii, w tym miliona Polaków.

Jeśli chodzi o cele turystyczne, to rząd brytyjski nie planuje żadnych ograniczeń.

Inwestorzy na razie uważają, że brexitu nie będzie. Dlatego też od połowy stycznia funt drożeje. Jego kurs wynosi w tym momencie 4,95 zł. Inwestorzy przewidują, że jeśli wszystko potoczy się tak, jak zapowiadała Theresa May albo jeśli Wielka Brytania nie wyjdzie z UE, to funt może zdrożeć nawet do 5,5 zł.