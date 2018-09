Supermarket Co-op zastąpi wszystkie jednorazowe plastikowe torby biodegradowalnymi zamiennikami. To część szerszej "etycznej strategii" brytyjskiej firmy.

Nowe torby zostaną wprowadzone w najbliższych tygodniach do 1,4 tys. sklepów należących do Co-op, w Anglii, Szkocji i Walii. Docelowo zamiennik ma trafić do wszystkich 2,6 tys. supermarketów Co-op. Sieć usunie tym samym ze swoich sklepów 60 milionów plastikowych torebek. Firma informuje, że zastąpią je biodegradowalne torby, które będzie można wykorzystać np. na odpadki kuchenne.

We’re banning single-use plastic bags in over 1,000 Co-ops and replacing with the UK’s first compostable carrier bag with a defined second use.

Część szerszej strategii

Nowe torby będą kosztować pięć pensów. Sklep nadal będzie kontynuował sprzedaż "toreb na całe życie" za 10 pensów i mocniejszych toreb, za które trzeba zapłacić jednego funta.

Zmiana jest częścią szerszej "strategii etycznej" firmy. Inicjatywa ma na celu ograniczenie szkodliwych dla środowiska tworzyw sztucznych, a także zwalczenie marnotrawienia żywności.

- Pierwszym krokiem do usunięcia plastiku będzie wprowadzenie kompostowych toreb na zakupy do naszych sklepów. To prosty, ale pomysłowy sposób na zapewnienie przyjaznej dla środowiska alternatywy dla plastikowych toreb – powiedział dyrektor ds. sprzedaży detalicznej w Co-op Jo Whitfield.

Ambitne cele

Co-op zobowiązał się też do tego, że do 2023 roku wszystkie produkty pod szyldem ich własnej marki "będą łatwiejsze" do recyklingu. Natomiast do 2021 roku firma obiecała użyć co najmniej 50 proc. plastiku z recyklingu przy produkcji m.in. butelek i tac.

Walka z plastikowymi torbami w Polsce

Od 1 stycznia obowiązują przepisy wprowadzające opłatę recyklingową za wydawaną przy kasie jednorazową plastikową torbę. Specjalne rozporządzenie zakłada, że opłata wynosi 20 groszy za jedną torebkę, ale - zgodnie z ustawą - kwota ta będzie mogła być w przyszłości podwyższona nawet do 1 złotego.

- Śmiało możemy stwierdzić, że wprowadzona od 1 stycznia 2018 roku opłata recyklingowa na lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego spotkała się z pozytywnym odbiorem i poparciem społeczeństwa. Mamy sporo sygnałów, że przepisy przynoszą zamierzony pozytywny efekt i zużywamy w Polsce mniej foliowych toreb - mówił w połowie roku minister środowiska Henryk Kowalczyk, ale nie wskazał konkretnej liczby.

Ministerstwo jeszcze przed wprowadzeniem opłaty recyklingowej informowało, że Polacy zużywają około 11 mld plastikowych toreb rocznie.

Poważny problem

Rocznie na świecie powstaje 350 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych, Europa odpowiada za jedną czwartą z nich. W Europie recyklingowi poddaje się około 31 procent odpadów z plastiku. W Polsce ten wskaźnik wynosi mniej niż 30 procent. Na wysypiska trafia zaś ponad 40 procent takich odpadów.

Według danych ONZ problem odpadów z tworzyw sztucznych jest bardzo istotny dla środowiska wodnego. Co roku do mórz i oceanów trafia 8 mln ton plastikowych śmieci.