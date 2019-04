"Szpieguję moim małym okiem..." - tak brzmi podpis pod pierwszym zdjęciem zamieszczonym na profilu Centralnej Agencji Wywiadowczej na Instagramie. CIA oficjalnie dołączyła do grona użytkowników tego serwisu społecznościowego.

Pierwsze zdjęcie, które zamieszczono na profilu w czwartek ma już ponad 36 tysięcy polubień i przedstawia stanowisko oficera CIA.

Na biurku możemy dostrzec między innymi odznakę CIA należącą prawdopodobnie do dyrektora CIA Giny Haspel, gwiazdę przekazywaną rodzinom poległych żołnierzy, torbę z napisem "Top secret pulp". Wskazówki zegara pokazują zaś godzinę 8.46, czyli czas, w którym 11 września 2001 roku uderzono w północną wieżę World Trade Center.

Na biurku znajduje się także notatnik z wiadomością po arabsku i rysunek przedstawiający oficera Tony'ego Mendeza, który koordynował misję ratunkową w Iranie w 1979 roku. Ponadto na zdjęciu widzimy mapy Chin, Rosji, Iranu, banknoty, na krześle znajdują się zaś peruka i kurtka.



Wyświetl ten post na Instagramie. I spy with my little eye... Post udostępniony przez Central Intelligence Agency (@cia) Kwi 25, 2019 o 7:34 PDT





CIA na Instagramie

Agencja zamierza wykorzystywać konto jako narzędzie do rekrutacji i zwiększenia przejrzystości działań.

Nowe zasady dla Facebooka. "Ceną za usługę są dane osobowe i reklamy" Facebook będzie czytelniej informował o zasadach wykorzystywania danych użytkown... zobacz więcej » - Dołączenie do Instagrama to kolejny sposób na dzielenie się historiami CIA i rekrutację utalentowanych Amerykanów do służby - powiedziała rzeczniczka CIA Sara Lichterman, cytowana przez portal CNet.

- Za pomocą tego konta zajrzymy w życie Agencji, ale nie możemy obiecać żadnych selfie z tajnych lokalizacji. Chcemy wzbudzić ciekawość użytkowników Instagrama na temat sposobów, w jaki globalna misja CIA prowadzi nas tam, gdzie inni nie mogą dotrzeć i robimy to, czego inni nie mogą zrobić - dodała.

Dyrektor CIA Gina Haspel ogłosiła plany dołączenia do społeczności Instagrama podczas wystąpienia na forum bezpieczeństwa na Uniwersytecie Auburn, które odbyło się w ubiegłym tygodniu.

CIA ma już swój profil na Twitterze, które ma ponad 2,5 miliona obserwujących. Mimo że konto na Instagramie założono w czwartek, to już w niedzielę około południa obserwowało już je blisko 90 tysięcy użytkowników.