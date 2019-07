Rada Europejska nominuje Christine Lagarde na szefową Europejskiego Banku Centralnego - poinformował przewodniczący Rady Europy Donald Tusk. 63-letnia Francuzka od ośmiu lat kieruje Międzynarodowym Funduszem Walutowym i byłaby pierwszą kobietą na stanowisku prezesa EBC.

Christine Lagarde poinformowała we wtorek, że na okres zatwierdzania tej nominacji zrezygnuje z wykonywania obowiązków dyrektora zarządzającego MFW. Napisała też na Twitterze, że jest "bardzo zaszczycona" wyborem na szefową EBC.



Jak prognozuje Reuters, zatwierdzenie tej nominacji będzie w zasadzie formalnością, choć może długo potrwać. Kandydaturę Lagarde muszą zaakceptować Parlament Europejski oraz rada prezesów EBC.



I am honored to have been nominated for the @ECB Presidency. In light of this, and in consultation with the Ethics Committee of the IMF Executive Board, I have decided to temporarily relinquish my responsibilities as IMF Managing Director during the nomination period. — Christine Lagarde (@Lagarde) July 2, 2019





Morawiecki: bardzo dobry wybór

Premier Mateusz Morawiecki, pytany o kandydaturę Christine Lagarde na szefową Europejskiego Banku Centralnego, ocenił, że to bardzo dobra kandydatura, ponieważ "będzie w stanie łączyć różnego rodzaju optykę patrzenia i percepcję problemów Południa, Północy, Zachodu i Wschodu Unii Europejskiej w obliczu spowolnienia gospodarczego, z którym mamy do czynienia już od 12 miesięcy".

- Jestem przekonany, że odpowie we właściwy sposób na to spowolnienie, podobnie, jak bardzo pozytywnie oceniam Mario Draghi i jego decyzje podejmowane jako prezesa europejskiego Banku Centralnego - powiedział.

Według Morawieckiego Lagarde to "bardzo wyważony, bardzo dobry wybór dla przyszłości strefy euro i całej Unii Europejskiej".

Z korporacji do rządu

Urodzona w Paryżu w 1956 roku Lagarde na początku lat 80. rozpoczęła współpracę z amerykańską kancelarią prawną Baker&McKenzie, gdzie w ciągu 25 lat przeszła wszystkie szczeble kariery. W 1999 roku jako pierwsza kobieta stanęła na czele rady zarządzającej firmy. Pod jej kierownictwem Baker&McKenzie zwiększyła przychód o połowę.

W 2005 roku Lagarde weszła do rządu Dominique'a de Villepina, w którym odpowiadała za handel zagraniczny. Następnie, po objęciu prezydentury przez Nicolasa Sarkozy'ego, na miesiąc objęła tekę ministra rolnictwa i rybołówstwa, po czym w czerwcu 2007 roku stanęła na czele resortu gospodarki, finansów i przemysłu. Stała się w ten sposób pierwszą kobietą na stanowisku ministra finansów nie tylko we Francji, ale także w krajach G8.



Ministerialna działalność Christine Lagarde przypadła na czasy jednego z największych kryzysów gospodarczych od czasów II wojny światowej.

Dała się poznać jako zwolenniczka ściślejszego międzynarodowego nadzoru i wzmocnienia zarządzania gospodarczego w UE. Lagarde jest oceniana jako wytrawna negocjatorka o talencie dyplomatycznym i zwolenniczka "umiarkowanego liberalizmu". - Liberalizm to kwestia prawidłowo stosowanych zasad - zwykła mawiać.

W 2009 roku prestiżowy dziennik "Financial Times" uznał ją za najlepszego ministra finansów w Unii Europejskiej. W tym samym roku magazyn "Forbes" umieścił ją na 17. miejscu wśród najbardziej wpływowych kobiet świata. Rok temu na tej samej liście Lagarde była już na 3. pozycji.

W trzecim gabinecie François Fillona, który powstał jesienią 2010, została ministrem gospodarki, finansów i przemysłu.

Na czele światowych finansów

W połowie 2011 roku Lagarde stanęła na czele Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) po dymisji Dominique'a Strauss-Kahna, oskarżonego o napaść seksualną na hotelową pokojówkę w Nowym Jorku.

Została pierwszą kobietą sprawującą tę funkcję. Ponownie została wybrana na to stanowisko w lutym 2016 roku. Była jedyną kandydatką.



Jako 15-latka Lagarde została wicemistrzynią Francji w pływaniu synchronicznym. Lubi też jazdę na rowerze i gimnastykę. Nie ukrywa słabości do czekolady i kostiumów Chanel. Jest wegetarianką i nie pije alkoholu. Ma dwóch synów.

W 2010 roku francuskie media wytknęły jej, że na zdjęciu, które ukazało się na okładce lokalnej gazetki wydawanej przez paryską dzielnicę XII, wyretuszowano jej okazałą biżuterię z pereł. Zabieg taki miał sprawić, by Lagarde wyglądała skromniej w czasie protestów Francuzów przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego.

O EBC

Europejski Bank Centralny (EBC) pełni funkcję banku centralnego dla 19 państw członkowskich Unii Europejskiej, które wprowadziły euro. Jego głównym zadaniem jest utrzymywanie stabilności cen w strefie euro i chronienie w ten sposób siły nabywczej wspólnej europejskiej waluty.

Od 2011 prezes Europejskiego Banku Centralnego jest Mario Draghi. Kadencja Włocha kończy się 31 października 2019 roku.

Głowna siedziba EBC znajduje się we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.