Wzrost gospodarczy Chin spadł do najniższego poziomu od 1990 roku - wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez chińskie Narodowe Biuro Statystyczne. Zdaniem ekspertów, podsyca to obawy o globalną gospodarkę.

Wzrost za ostatnie trzy miesiące ubiegłego roku spadł do 6,4 procent Produktu Krajowego Brutto z 6,5 procent w poprzednim kwartale. To najniższy kwartalny wynik od wybuchu światowego kryzysu finansowego w 2008 roku.

Przez cały rok Chiny rozwijały się na poziomie 6,6 procent, najwolniej od 1990 roku. Dla porównania, wówczas odnotowano wzrost na poziomie 3,9 procent PKB. Było to w okresie po brutalnym stłumieniu przez władze w Pekinie prodemokratycznych protestów na placu Tiananmen.

Choć najnowsze dane są zgodne z prognozami, to podsycają obawy o stan drugiej co do wielkości gospodarki świata i możliwy efekt domina. Ponure perspektywy niesie za sobą spór celny z USA.

Wojna handlowa z USA

Kongres USA szykuje kolejny cios. Dla Chin to przejaw "histerii" Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin oświadczyło w czwartek, że przedstawione p... zobacz więcej » Przez większość zeszłego roku chiński eksport utrzymywał się na stałym poziomie, ale zmniejszył się w grudniu, gdy ze względu na wprowadzone cła zaczął maleć popyt w USA. W 2018 roku zaobserwowano również spadek wzrostu w inwestycjach, wydatkach na sprzedaż detaliczną i działalności produkcyjnej.

Oddziaływanie karnych ceł amerykańskich było w tym czasie ograniczone, ale Chiny odczuwają presję ze strony rosnącego na świecie poparcia dla kontroli importowych, niestabilnych rynków finansowych i malejących wydatków na inwestycje - podkreślił przedstawiciel Narodowego Biura Statystycznego Ning Jizhe. Jednocześnie zapewnił o odporności i długoterminowej stabilności chińskiej gospodarki.

Chiny i USA toczą spór, określany przez chińskie ministerstwo handlu jako największa wojna handlowa w historii gospodarki. Waszyngton wprowadził już karne taryfy na chiński eksport do USA wart 250 mld dolarów rocznie, na co Pekin odpowiedział cłami na amerykańskie produkty warte 110 mld dolarów rocznie.



Na początku grudnia ubiegłego roku przy okazji szczytu G20 prezydenci USA i Chin, Donald Trump i Xi Jinping, ogłosili rozejm na okres 90 dni oraz zapowiedzieli, że przez ten czas spróbują osiągnąć całościowe porozumienie handlowe.