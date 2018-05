Personel jednego z chińskich banków za 150 tysięcy dolarów oferował swym najważniejszym klientom okazję wzięcia udziału w bankiecie z Donaldem Trumpem w Dallas i zrobienia sobie zdjęcia z prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Bank CCB (China Construction Bank) poinformował o tym w piątek, podkreślając, że nie jest twórcą tej oferty. Przyznał jednak,. że wewnętrzne śledztwo wykazało, iż niektórzy jego pracownicy ją promowali.



Prezydent USA ma 31 maja uczestniczyć w Dallas w poświęconym zbieraniu funduszy bankiecie Krajowego Komitetu Partii Republikańskiej. Udział w tej imprezie kosztuje 50 tys. dolarów od osoby.



Na portalu społecznościowym Weibo (chińskim odpowiedniku Twittera) pojawiło się zaproszenie na ten bankiet, ozdobione logo CCB. Chętnym - i gotowym sporo zapłacić - pracownicy CCB oferowali możliwość zjedzenia kolacji z prezydentem USA, zrobienia z nim sobie zdjęć i otrzymania autografu.



Nie wiadomo, czy i ilu zamożnych Chińczyków zainteresowało się tą ofertą. Bank CCB zapowiedział zaostrzenie kontroli nad personelem.

