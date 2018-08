Chińskie ministerstwo handlu opublikowało w środę wieczorem zaktualizowaną listę amerykańskich towarów wartych 16 miliardów dolarów rocznie, które zamierza obłożyć 25-procentowymi cłami. Są na niej między innymi paliwa, produkty stalowe, samochody i sprzęt medyczny.

Cła wejdą w życie 23 sierpnia – podano w komunikacie na stronie internetowej resortu. Tego samego dnia wprowadzone mają zostać taryfy amerykańskie na chiński eksport o takiej samej wartości.

Waszyngton zapowiadał nałożenie 25-procentowych ceł na chiński eksport wart 50 mld dolarów rocznie, by ukarać Pekin za kradzież amerykańskiej technologii. Pierwsza partia z tych ceł, obejmująca produkty warte 34 mld dolarów rocznie, weszła w życie 6 lipca.

Tego samego dnia Chińczycy wprowadzili cła odwetowe na amerykański eksport wyceniany również na 34 mld dolarów rocznie. Pekin zapowiadał proporcjonalną odpowiedź także na drugą partię taryf obejmującą produkty za pozostałe 16 mld dolarów.

Chińskie ministerstwo handlu oceniało wprowadzenie przez USA pierwszej partii ceł jako wybuch największej wojny handlowej w historii gospodarki. Chińskie władze utrzymują, że nie zależy im na wojnie celnej, ale działania USA zmuszają je do obrony chińskich interesów.

Lista amerykańska

Opublikowana w środę lista amerykańskich towarów różni się od wstępnej wersji ogłoszonej w czerwcu, na której znajdowała się ropa naftowa. Liczba produktów do oclenia wzrosła ze 114 do 333, ale ich łączna wartość nie uległa zmianie. Waszyngton opublikował ostateczną wersję swojego zestawienia chińskich towarów wartych 16 mld dolarów we wtorek.

Prezydent USA Donald Trump grozi ocleniem nawet całego chińskiego eksportu do USA, jeśli Pekin nie zmieni swojej polityki handlowej. Amerykański przywódca wini ją za olbrzymi deficyt swojego kraju w dwustronnej wymianie, który w ubiegłym roku wyniósł według danych amerykańskich 375 mld dolarów.

W ubiegłym tygodniu administracja USA ogłosiła, że rozważa objęcie 25-procentowymi cłami kolejnych chińskich towarów wartych 200 mld dolarów rocznie, przy czym wcześniej grożono cłami 10-procentowymi. Na podniesienie planowanej stawki Chiny odpowiedziały groźbą oclenia amerykańskiego eksportu wartego 60 mld dolarów rocznie.

Wojna handlowa

Łącznie Chiny wprowadziły lub zagroziły wprowadzeniem ceł na amerykańskie produkty warte 110 mld dolarów rocznie, co stanowi zdecydowaną większość chińskiego importu z USA. Na żadnej z obecnych list nie ma amerykańskiej ropy naftowej i dużych samolotów - zauważa agencja Reutera.

Prezydent Trump zagroził natomiast ocleniem chińskiego eksportu wartego nawet 500 mld dolarów rocznie, na co chińskie ministerstwo handlu zapowiedziało odwet przy użyciu "narzędzi ilościowych i jakościowych".

Eksperci zauważają, że Chiny nie mogłyby odpowiedzieć proporcjonalnie na oclenie towarów wartych 500 mld dolarów, gdyż w ubiegłym roku ich import z USA wyniósł jedynie 130 mld dolarów. Wywołuje to obawy, że Pekin uderzy w ramach reperkusji w działające w Chinach amerykańskie firmy.