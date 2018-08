Chiny grożą cłami na amerykański eksport

W odpowiedzi na plany podwyższenia stawki celnej na chińskie towary importowane do USA warte 200 miliardów dolarów rocznie Chiny wprowadzą taryfy różnej wysokości na amerykański eksport wart 60 miliardów dolarów rocznie - ogłosił w piątek chiński resort finansów.

Groźba oclenia amerykańskich towarów jest kolejną odsłoną toczonego przez Pekin i Waszyngton sporu handlowego, który chińskie ministerstwo handlu oceniło jako największą wojnę celną w historii gospodarki. Od 6 lipca obowiązują już 25-procentowe karne taryfy na sprowadzane do USA chińskie towary warte 34 mld dolarów rocznie oraz chińskie cła odwetowe na podobną skalę.



Doradcy Trumpa chcą jeszcze wyższych ceł na chińskie towary. "Prezydent będzie stosował presję" Doradcy ekonomiczni prezydenta USA Donalda Trumpa domagają się podniesienia odwe... zobacz więcej » Biały Dom ogłosił w lipcu listę kolejnych chińskich produktów wartych 200 mld dolarów rocznie, które miałyby zostać obłożone 10-procentowymi cłami, jeśli Pekin nie zmieni swojej polityki handlowej. W tym tygodniu przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer poinformował, że rozważane jest podniesienie tej stawki do 25 proc.

Zapowiedź odwetu

W piątek chińskie ministerstwo finansów ogłosiło, że w odwecie planowane są taryfy w wysokości 5, 10, 20 i 25 proc. na ponad 5,2 tys. amerykańskich produktów sprowadzanych do Chin, wartych łącznie 60 mld dolarów rocznie.



Chińskie ministerstwo handlu oceniło z kolei, że zapowiadane cła odwetowe są "racjonalne i powściągliwe", oraz zaznaczyło, że wejdą one w życie w terminie zależnym od wprowadzenia taryf amerykańskich. Chiny zastrzegają sobie prawo do nasilenia środków odwetowych w przypadku dalszej eskalacji konfliktu handlowego – dodano w komunikacie resortu.



Prezydent USA Donald Trump zarzuca Chinom nieuczciwe praktyki handlowe, w tym bariery w dostępie do rynku i wymuszanie transferu technologii od funkcjonujących na nim zagranicznych firm. Jego zdaniem protekcjonizm Pekinu przyczynia się do olbrzymiego deficytu USA w dwustronnej wymianie, który według danych amerykańskich wyniósł w ubiegłym roku 375 mld dolarów.



Trump grozi ocleniem chińskich towarów wartych nawet ponad 500 mld dolarów rocznie, a więc prawie całego chińskiego eksportu do USA, jeśli Pekin nie zmieni swojego postępowania. Chiny odrzucają te oskarżenia i utrzymują, że nie zależy im na wojnie celnej, ale w przypadku jej eskalacji będą stanowczo bronić swoich interesów.