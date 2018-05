Państwowe chińskie media wyrażają zadowolenie z wyniku rozmów chińskiej delegacji handlowej w Waszyngtonie, które oddaliły widmo wojny celnej pomiędzy Chinami a USA. Oba kraje mają wielki potencjał współpracy korzystnej dla obu stron - oceniają.

Zakończone w piątek dwudniowe negocjacje przyniosły ramowe porozumienie, które przewiduje zwiększenie importu amerykańskich towarów do Chin, by "znacznie zmniejszyć" deficyt USA w dwustronnym handlu. We wspólnej deklaracji zapowiedziano też zwiększenie współpracy w ochronie praw własności intelektualnej.

- Wstrzymujemy wojnę handlową. Zgodziliśmy się wstrzymać cła i postaramy się wykonać porozumienie ramowe - ogłosił w niedzielę minister finansów (skarbu) USA Steven Mnuchin, który przewodził rozmowom po stronie amerykańskiej. Dodał, że w kontekście zwiększenia eksportu do Chin ustalono konkretne liczby, ale ich nie ujawnił.

Gorąco wokół amerykańskich ceł. "Wojna handlowa przyniesie katastrofę" Chiński minister handlu Zhong Shan powiedział w niedzielę, że jakakolwiek wojna... zobacz więcej » Wcześniej źródła agencji Bloomberga i agencji Reutera informowały, że strona chińska przedstawiła ofertę zmniejszenia deficytu o 200 mld USD rocznie, ale chińskie MSZ temu zaprzeczało.

- Konsultacje handlowe pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi w Waszyngtonie są w zgodzie nie tylko z interesem obu krajów, ale też całego świata - oceniła chińska agencja Xinhua, powołując się na rodzimych komentatorów.

Reakcje mediów