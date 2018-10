Senat i rząd Włoch zajmą się wprowadzeniem do sprzedaży wody pitnej firmowanej przez najbardziej wpływową na świecie blogerkę modową Chiarę Ferragni. Litrowa butelka z jej podpisem i logo firmy kosztuje 8 euro.

Sprawa ta, która oburzyła też organizację ochrony praw konsumentów, jest tematem złożonej w Senacie interpelacji.