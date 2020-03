Odtwórz: Kraje OPEC nie doszły do porozumienia w sprawie cięć produkcji ropy

Ropa naftowa wciąż traci na wartości po zakończonych fiaskiem rozmowach OPEC+. Spadki sięgnęły nawet 30 proc.

Cena ropy naftowej Brent spadła o 13,29 dolarów, czyli o aż 29 proc., do 31,98 dolarów.



Wcześniej cena za baryłkę wynosiła przez chwilę 31,02 dolara - najmniej od lutego 2016 roku.



Po godzinie ósmej nieco odbiła i wyniosła 33,74 dolara za baryłkę.



Z wyliczeń Reutersa wynika, że ropa Brent zbliża się do największego dziennego spadku od 17 stycznia 1991 roku, czyli początku wojny w Zatoce Perskiej.



Goldman Sachs Group przewiduje, że ceny mogą spaść do nawet blisko 20 dolarów za baryłkę.

Cena ropy West Texas Intermediate obniżyła się o 31 proc. do 28,29 dolara za baryłkę po wcześniejszym spadku do 27,90 dolara za baryłkę. Po godzinie wyniosła ósmej 30 dolarów za baryłkę.

"Jednoznaczna deklaracja zalania rynku surowcem"

"Dotknięty malejącym popytem z powodu koronawirusa rynek ropy naftowej pogrąża się w chaosie. W weekend Arabia Saudyjska obniżyła swoje ceny najmocniej od co najmniej 20 lat i i zasygnalizowała kupującym, że zwiększy produkcję. To jednoznaczna deklaracja zalania rynku surowcem. Rosja natomiast oświadczyła, że jej firmy mogą wydobywać tyle surowca, ile chcą"- pisze Bloomberg.



Przedstawiciel firmy Saudi Aramco, który pragnął pozostać anonimowy, powiedział, że firma może zwiększyć produkcję znacząco powyżej 10 milionów baryłek dziennie, a może ona osiągnąć nawet rekordowy poziom 12 milionów baryłek dziennie - informuje Bloomberg.

"Największy eksporter ropy na świecie próbuje ukarać Rosję, drugiego co do wielkości producenta na świecie, za niezdecydowanie się na cięcia produkcji zaproponowane na ostatnim szczycie OPEC" - twierdzą analitycy ING Economics. - To na pewno początek wojny cenowej. Saudyjczycy zareagowali w weekend szybko, znacząco obniżając cenę ropy naftowej na kwiecień" - dodali w swojej analizie.

Paliwa będą tańsze?

Według analityków e-petrol obniżki cen ropy na rynkach mogą przełożyć się w najbliższych dniach na spadki cen paliw na stacjach od 15 do 20 gr za litr w Polsce. Według nich, hurtowe ceny paliw może czekać obniżka od 100 do 200 złotych za metr sześcienny.

"Obniżki zapewne będą przekładać się na stacyjny detal, chociaż to może odwlec się jeszcze o kilka dni. Wstępne szacunki analityków e-petrol mówią, że nawet przy utrzymywaniu się dotychczasowego wysokiego poziomu marż operatorów możliwe jest obniżenie się cen na stacjach o 15-20 groszy na litrze. Na bardziej konkurencyjnych stacjach możemy być świadkami cen benzyny Pb95 poniżej 4,50 zł/l" - napisano.

"Prognozowane zmiany cen hurtowych dla rynku polskiego są bardzo wyraźnie spadkowe – w konserwatywnym scenariuszu na wtorek możemy zobaczyć obniżki o blisko 100 zł na metrze sześc. dla każdego z typów paliw, a w skrajnym przypadku nawet ponad 200 zł. Jeśli sytuacja na rynku naftowym nie ulegnie znaczącej zmianie, to prawdopodobne są kolejne spadki w krajowych rafineriach" - dodano.

OPEC bez porozumienia

W piątek w Wiedniu zakończyło się dwudniowe ministerialne spotkanie producentów ropy z Organizacji Krajów Eksportujących Ropę (OPEC) i sojuszników spoza tej grupy.

Z oświadczenia wydanego przez organizację wynika, że członkowie nie doszli porozumienia w sprawie cięć produkcji surowca.

Na poparcie propozycji Arabii Saudyjskiej w sprawie cięć nie zdecydowała się Rosja. Arabia Saudyjska chciała ograniczyć produkcję, aby zrównoważyć słabnący popyt na paliwa z powodu epidemii koronawirusa.

Agencja Bloomberg zwróciła uwagę, że budżet Rosji jest bardziej odporny na niższe ceny surowca niż jej sojuszników ze Wschodu. Według agencji, niska cena surowca może pomóc osłabić konkurentów, którzy wydobywają ropę z amerykańskich łupków.