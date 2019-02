W północno-zachodniej Turcji powstaje osiedle domów przypominających zamki. Projekt miał przynieść wielkie pieniądze inwestorom, jednak kryzys gospodarczy pokrzyżował ich plany. Teraz może się to zmienić. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

Jedni mówią, że to koszmar architekta. Dla innych to spełnienie marzenia o życiu jak z bajki. I właśnie dla tych drugich turecki deweloper zaczął budować osiedle składające się z 732 domów, a właściwie małych zamków, które przypominają te z czołówek bajek Walta Disneya.

Kryzys storpedował inwestycję

Budowano je wśród malowniczych gór prowincji Bolu, w północno-zachodniej Turcji z myślą o bogatych arabskich inwestorach, głównie z Kuwejtu, Kataru, Bahrajnu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej.

Projekt nazwany Burdż al Babas realizował turecki deweloper Sarot Group za ponad 200 mln dolarów. Jak informował Bloomberg, sprzedano na razie 350 willi w cenie od 370 do 530 tysięcy dolarów.

Inwestorzy zacierali ręce, ale na krótko. Nikt bowiem nie chciał zamieszkać w wybudowanych już willach, a całe osiedle przypomina miasto-widmo. Spółka, która w 2014 roku rozpoczęła budowę ekskluzywnego osiedla była zmuszona do ogłoszenia upadłości. Inwestycja została wstrzymana.

Problemy dewelopera zaczęły się wraz z kryzysem walutowym. To on najbardziej wpłynął na rynek mieszkaniowy w Turcji. Do momentu złożenia wniosku o ochronę przed upadłością ukończono budowę 587 domów.

Teraz wygląda jednak na to, że projekt zostanie ukończony. Wierzyciele zgodzili się bowiem na dokończenie inwestycji, a proces ogłaszania upadłości został wstrzymany.