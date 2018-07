Odtwórz: Stolica luksusu nie tylko dla milionerów. Co musisz wiedzieć o podróży do Monako

Towar o łącznej wartości 28 milionów funtów, czyli w przeliczeniu 135 milionów złotych, zniszczy w tym roku Burberry. Powód? Brytyjski dom mody nie uznaje przecen, promocji i wyprzedaży, bo ekskluzywne ubrania mogłyby trafić do "niewłaściwych ludzi".

Słynna brytyjska marka odzieżowa przyznała w rocznym raporcie, że zniszczy niesprzedane w zeszłym roku ubrania i dodatki warte 28,6 milionów funtów. To zresztą stała praktyka. W ubiegłym roku firma zutylizowała towar z 2016 roku za 18,8 mln funtów.

Dlaczego?

Burberry decyduje się na niszczenie niesprzedanego towaru, bo taka jest strategia firmy. Zakłada ona, że ubrania i dodatki, które nie trafią do klientów w normalnej cenie, muszą zostać zniszczone. Dzieje się tak, ponieważ marka nie uznaje przecen, promocji, wyprzedaży.

W ten sposób unika tego, że ekskluzywne ubrania mogłyby trafić do "niewłaściwych osób", czyli osób z mniej zasobnym portfelem. W ten sposób marka świadomie ogranicza dostępność towaru, co wpływa na jej elitarność i wyższe ceny.



Takie działania budzą jednak kontrowersje. Przeciwna jest im część inwestorów, którzy uważają, że negatywnie wpływa to na wizerunek firmy. Takie praktyki nie podobają się też ekologom, którzy uważają, że niszczenie gotowych produktów jest marnotrawstwem.

Nie tylko Burberry

Wiosną tego roku Grupa Richemont, właściciel m.in. luksusowej marki zegarków Cartier, poinformowała, że w ciągu ostatnich 2 lat wydała blisko 500 mln euro na odkupienie od jubilerów swoich produktów, a następnie ich zniszczenie. Wszystko po to, aby uniknąć ich sprzedaży po niższych cenach.



Szefowie Richemont obawiali się, że niesprzedane zapasy zostaną w końcu sprzedane na "czarnym rynku" niszcząc wizerunek i obniżając ogólnorynkową cenę luksusowych zegarków.