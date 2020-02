Przedstawiona przez Komisję Europejską nowa propozycja budżetu Unii Europejskiej zakłada, że unijne wydatki będą na poziomie 1,069 procent Dochodu Narodowego Brutto 27 państw członkowskich - poinformowały agencję Reutera dwa źródła. Oznacza to cięcie w wysokości około 5 miliardów euro.

- To dokument techniczny, który jest analizowany obecnie przez przedstawicieli 27 państw członkowskich - powiedziało źródło.

Dokument ma zostać przedstawiony podczas obrad, które szefowie państw i rządów mieli wznowić obrady o godzinie 18.00.

Różnica między "technicznym dokumentem", jak to określiło jedno ze źródeł, a wcześniejszą propozycją szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela wynosi około 5 miliardów euro. To niewielka zmiana biorąc pod uwagę, że grupa oszczędnych, czyli Holandia, Dania, Szwecja i Austria domagały się cięć wynoszących około 70 miliardów euro. W strukturze budżetu mają być jednak zmiany.

W odpowiedzi na najnowsza propozycje zorganizowano spotkanie grupy przyjaciół polityki spójności, do której należy Polska.

"Dyskusja o budżecie to dyskusja o prawdziwych aspiracjach UE. Grupa przyjaciół spójności to kilkanaście krajów. To Grupa Ambitnej Europy. Europy, która musi stawiać sobie ambitne cele w kontekście globalnej konkurencji i lokalnych wyzwań" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.



"Analizujemy nowe propozycje KE" - podkreślił szef polskiego rządu.



W czwartek rozpoczął się nadzwyczajny szczyt w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Choć negocjacje trwają już długo, trudno na razie o optymizm w sprawie możliwości zawarcia porozumienia.

Początek drugiego dnia szczytu w Brukseli był kilkukrotnie przekładany.

Po godzinie 12.00 Michel spotykał się z przywódcami krajów będących płatnikami netto - kanclerz Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Szef Rady Europejskiej spotkał się także z przywódcami tak zwanej oszczędnej czwórki, czyli Holandii, Danii, Szwecji i Austrii. Państwa te najmocniej domagają się redukcji unijnej kasy do poziomu 1 procent Dochodu Narodowego Brutto UE.

"Potrzebujemy ambitnego budżetu"

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w piątek w rozmowie z dziennikarzami, że negocjacje na szczycie unijnym są bardzo trudne. - Z tego względu, że kilka państw chyba nie do końca dostrzega tę zależność, że jeśli chcemy mocniejszej Europy - wraz z tym otwarciem, które teraz nastąpiło, nowa kadencja PE, nowa kadencja KE - to potrzebujemy ambitnego budżetu - powiedział premier.



Dodał, że "nie da się zrobić więcej za mniej pieniędzy, a tak postulują niektórzy".



- Będąc wśród najbogatszych krajów Unii Europejskiej, chcą jednocześnie zmniejszać dostęp do środków dla krajów, które doganiają, krajów, które się szybko rozwijają, ale przecież ze względu na naszą sytuację wcześniejszą, historyczną, niezawinioną przez nas, mamy jeszcze bardzo dużo do nadrobienia - powiedział Morawiecki.