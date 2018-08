Bruksela rezygnuje z restrykcji na chińskie panele słoneczne

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że nie przedłuża obowiązujących przez prawie pięć lat antydumpingowych ceł na ogniwa i panele słoneczne z Chin. Restrykcje były w ostatnim czasie zmniejszane w ślad za redukcją kosztów w branży.

"Po rozważeniu potrzeb zarówno producentów, jak i tych, którzy wykorzystują lub importują panele słoneczne, Komisja zadecydowała, że wygaśnięcie środków leży w najlepszym interesie UE jako całości. W decyzji tej uwzględniono również nowe unijne cele w zakresie energii odnawialnej" - podkreślono w komunikacie KE.

Poważny spór