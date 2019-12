Szefowie państw i rządów krajów Unii Europejskiej na razie nie wypracowali porozumienia w sprawie celu neutralności klimatycznej podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli.

W Brukseli w czwartek rozpoczął się szczyt Unii Europejskiej, na którym szefowie państw i rządów spróbują osiągnąć porozumienie w sprawie celu neutralności klimatycznej na 2050 rok. Polska, Czechy i Węgry stawiają twarde warunki w kwestii kosztów transformacji.

- Tutaj przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę zupełnie odmienny punkt startu Polski i niektórych innych krajów, czy większości innych krajów, jeśli chodzi o redukcję emisji - mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

- Polska dokonała ogromnych wysiłków przez ostatnie lata, żeby redukować emisję i CO2 - dodał w rozmowie z dziennikarzami.

Szef rządu zapowiedział dalsze prace nad programem Czyste Powietrze i kontynuację wysiłków, żeby redukować emisje CO2.

Szczyt w Brukseli

W projekcie wniosków jest mowa o 100 miliardach euro, które mają być zmobilizowane przy wsparciu Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji planowanego przez KE oraz o bilion euro łącznych inwestycji, które mają być uruchomione przez finansowanie grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego.



Wyspa z wiatrakami za 30 miliardów dolarów. Wyprodukuje energię dla całego kraju Zbudowanie sztucznej wyspy, wokół której znajdą się morskie farmy wiatrowe o łąc... zobacz więcej » Warszawa zabiega o to, by środki te trafiły do najbardziej dotkniętych regionów, ale sprawa nie jest prosta, bo dyplomaci zachodni zwracają uwagę, że u nich transformacja też będzie kosztowna i będzie wymagała inwestycji. - My musimy brać pod uwagę koszty społeczne, gospodarcze dla Polski - powiedział w Brukseli Morawiecki.

Bez porozumienia

W czasie kilku pierwszych godzin szczytu w Brukseli nie doszło do porozumienia. Rzecznik szefa Rady Europejskiej poinformował wieczorem, że dyskusja została przeniesiona na kolację, która miała się zacząć około godziny 22.

Taki obrót sprawy nie jest zaskoczeniem, choć ekipa nowego przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela zakładała optymistycznie, że przed godziną 19 możliwa będzie konferencja prasowa, na której ogłoszona będzie zgoda.



W przerwie obrad szczytu, po pierwszej sesji roboczej, Michel konsultował się z liderami w mniejszych grupach. Odbyło się też spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej.

Poprawki

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że Polska złożyła poprawki do końcowych konkluzji, domagając się bardziej szczegółowych zapisów dotyczących finansowania transformacji w kierunku gospodarki neutralnej pod względem emisji CO2.

Premier Czech Andrej Babisz domaga się z kolei, żeby w dokumencie ze szczytu wyraźnie było napisane, że przejście do neutralności węglowej nie wyklucza atomu jako źródła energii. Już wcześniej we wnioskach była podkreślona neutralność technologiczna, co na przykład dla Polski było wystarczającą gwarancją w sprawie dopuszczenia atomu lub na przykład gazu. Praga jednak domagała się więcej.



Problem z neutralnością klimatyczną mają też Węgry, które również chcą solidniejszych gwarancji w zapisach ze szczytu.