Będzie? Nie będzie? A jak będzie, to kiedy? Ten tydzień nie przybliżył nas do konkretów, jak ma wyglądać brexit. A tych bardzo brakuje, bo to nie tylko wielki, polityczny proces, ale także przyziemne lecz ważne sprawy, również dla Polaków. Potencjalnych problemów jest sporo. O szczegółach, w programie "Fakty o Świecie" w TVN24 BiS, opowiadał z Londynu Maciej Woroch.

29 marca, kiedy w Warszawie wybije północ, Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem Unii Europejskiej i to najpewniej bez żadnej umowy z Brukselą. Tak przekonywali w piątek w Londynie dwaj wiceministrowie rodziny, pracy i polityki społecznej. Przez cały weekend na spotkaniach z Polonią mają odpowiadać na pytania naszych rodaków o ich przyszłość po brexicie, zarówno na Wyspach jak i w Polsce.

Bez świadczeń

- Chcemy, aby sytuacja Polaków w Wielkiej Brytanii nie pogorszyła się istotnie. Premier im to obiecał. I my staramy się te negatywne skutki niezawinionej przez nich sytuacji zminimalizować lub naprawić - mówił w piątek Kazimierz Kuberski z ministerstwa rodziny pracy i pomocy społecznej.



To może być duże ułatwienie. Polski urząd zachęca Brytyjczyków Urząd do Spraw Cudzoziemców zachęca Brytyjczyków do rejestracji pobytu w Polsce.... zobacz więcej » Nasi rodacy na Wyspach, którzy płacą tam podatki i składki, po brexicie na pewno stracą część świadczeń zdrowotnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Kiedy wyjadą na wakacje albo w odwiedziny do swoich bliskich do Polski, Niemiec czy Francji i przypadkowo złamią nogę to mogą mieć kłopoty.



- Będzie potrzeba wykupienia na czas wyjazdu komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego, które zapewni finansowanie takich świadczeń zdrowotnych - wyjaśniał Marcin Zieleniecki wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.



Brexit będzie mieć też wpływ na emerytury. Wzajemne uznanie składek płaconych przez Polaków na Wyspach i Brytyjczyków w krajach UE dopiero jest ustalane. I od wyników tych rozmów w Brukseli zależy jak i ile z czasu przepracowanego na emigracji naliczać będzie się do wypłaty emerytury w przypadku powrotu do ojczyzny.



Najlepszą radą, jaką dziś można udzielić naszym zmartwionym rodakom w Wielkiej Brytanii jest ta, aby przygotowywali i zbierali wszystkie niezbędne dokumenty, na bieżąco interesowali się sprawami związanymi z brexitem i kiedy przyjdzie na to czas wystąpili o prawo pobytu na Wyspach. To na początek wystarczy, aby na rozwodzie Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejska po prostu nie stracić.

Minister apeluje

Brytyjska wiceminister spraw wewnętrznych Caroline Nokes zaapelowała do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, aby pozostali w kraju po wyjściu z Unii Europejskiej. Zapewniła, że rejestracja pobytu będzie "tak prosta, jak to tylko możliwe".