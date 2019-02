Odtwórz: Schetyna: oczekuję od premier informacji co do przyszłości Polski w UE

Największe brytyjskie firmy zajmujące się dostawami jedzenia do szpitali i domów opieki - Apetito i Bidfood - magazynują jedzenie na wypadek twardego brexitu. Obaj dostawcy zapewniają, że są już gotowi, ale martwią się, że reszta rynku nie.

- Mamy naprawdę silną pozycję. Ale niektóre firmy mogą nie być w stanie zgromadzić dużych zapasów, a te przygotowujące żywność ze świeżych produktów być może wstrzymają działalność. Twardy brexit na pewno będzie dla nich dużym problemem pod względem ekonomicznym - podkreśla prezes Apetito Paul Freeston. Studenci Erasmusa mogą spać spokojnie. Bruksela ma dla nich plan na twardy brexit Komisja Europejska przyjęła nowe propozycje awaryjne dotyczące programu Erasmus+... zobacz więcej »

Kwestia czasu

Apetito dostarcza gotowe dania do 400 szpitali oraz 45 domów opieki oraz 100 tys. potrzebujących osób w ich domach. Firma przeznaczyła 5 mln funtów (24,3 mln zł) na zapasy i ma wystarczającą ilość produktów, by bez problemów poradzić sobie z utrudnieniami trwającymi 5-6 tygodni. Prezes podkreślił jednak, że Apetito znalazłoby się w "niezwykle trudnej sytuacji" w przypadku problemów z dostawami trwającymi od 12 do 16 tygodni. Zwłaszcza biorąc pod uwagę specjalne wymagania przy produkcji jedzenia dla najstarszych oraz osób z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Oczywiście przedłużające się problemy z importem jedzenia na Wyspy będą oddziaływały na jakość dostarczanych produktów. Wpłyną prawdopodobnie również na ceny żywności. Szpitale i domy opieki już teraz się martwią, że podwyżki ich dotkną najbardziej. Rząd brytyjski zapewnia jednak, że zrobi wszystko, by po brexicie pacjenci nadal mieli zapewniony najwyższy standard opieki.

Wielkie zapasy

Na twardy brexit przygotowują się też inne branże. Apteki gromadzą leki, sieci handlowe robią zapasy, a w sklepach ogromną popularnością cieszą tzw. "brexit boxy", czyli pudełka z jedzeniem na miesiąc.

Scenariuszy brexitu jest kilka. Najczarniejszy zakłada brak porozumienia między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Tak naprawdę do tej pory nikt dokładnie nie wie, co się wtedy stanie. Środowiska biznesowe ostrzegają jednak przed możliwymi zakłóceniami w dostawach spowodowanych przywróceniem kontroli celnych na granicach.