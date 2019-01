W pobliżu portu w Dover brytyjski rząd oraz organizacje skupiające przewoźników drogowych przeprowadziły symulację na wypadek zakłóceń w handlu w razie "twardego brexitu". Przewoźnicy stwierdzili jednak, że próbę systemu zarządzania ruchem ciężarówek przeprowadzano za późno i na zbyt małą skalę.

W serii symulacji polegających na wywołaniu sztucznych korków oraz pozwalających na sprawdzenie przygotowania nowych elementów infrastruktury drogowej (np. specjalnego parkingu na dawnym lotnisku wojskowym w Manston lub dodatkowych pasów ruchu umożliwiających postój) i wyszkolenia osób zarządzających ruchem wzięło udział 79 ciężarówek. Źródło: Neil Hall/EPA/PAP W poniedziałkowej symulacji wzięło udział tylko 79 ciężarówek

Kropla w morzu potrzeb

- To za mało, za późno. Ten proces powinien rozpocząć się dziewięć miesięcy temu - ocenił Richard Burnett z RHA. Dodał też, że poniedziałkowa próba "nie odtworzyła tego, co stanie się, gdy w przypadku twardego brexitu 4 tysiące ciężarówek będzie musiało zatrzymać się na lotnisku w Manston".

Według szacunków, nawet drobne zmiany w odprawach celnych mogą doprowadzić do wielogodzinnych opóźnień i powstania potężnych korków, w których stać będzie do 10 tys. ciężarówek. Obecnie, w ramach jednolitego rynku UE transport towarów promami przez kanał La Manche i Eurotunelem odbywa się bez zakłóceń.

Zakłócenia