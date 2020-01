Premier Johnson chce zbiórki publicznej, by Big Ben mógł uczcić brexit

Premier Johnson chce zbiórki publicznej, by Big Ben mógł uczcić brexit

Brytyjski minister bezpieczeństwa Brandon Lewis poinformował w czwartek, że zgodnie z najnowszymi statystykami Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii złożyli ponad 500 tysięcy wniosków o przyznanie statusu osoby osiedlonej.

Łącznie do tej pory złożono ponad 2,8 miliona wniosków o przyznanie statusu osoby osiedlonej, z czego prawie 2,5 miliona zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Jak wynika z oficjalnych statystyk, na koniec grudnia 2019 roku najwięcej wniosków złożyli Polacy, którzy stanowili około 19 procent wszystkich wnioskodawców.

"To fantastyczne, że zgłosiło się ponad 500 tysięcy Polaków - to nasi przyjaciele, rodzina i sąsiedzi, którzy tak bardzo przyczyniają się do rozwoju kraju" - powiedział Lewis, cytowany w komunikacie.

"System osiedleńczy dla obywateli UE jest bezpłatny i prosty, mamy ponad 1500 pracowników, którzy pomagają wnioskodawcom. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, do złożenia wniosku" - dodał.

"Jest to konieczne, jeśli chcą pozostać w tym kraju po brexicie" - dodał.

Według statystyk w Wielkiej Brytanii mieszka nieco ponad 900 tysięcy Polaków.

Status osoby osiedlonej

W marcu ubiegłego roku oficjalnie uruchomiono system wnioskowania o status osiedlonego dla obywateli państw Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Uzyskanie tego statusu - opartego na brytyjskim, a nie, jak dotychczas, unijnym prawie - jest wymogiem legalnego przebywania w Wielkiej Brytanii po jej wystąpieniu z Unii Europejskiej.

Zagwarantuje on bowiem zachowanie większości dotychczasowych praw, w kwestii między innymi pobytu, pracy, edukacji i dostępu do świadczeń społecznych.

Obywatele krajów UE muszą złożyć wniosek do 30 czerwca 2021 roku.

Brexit coraz bliżej

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE ma nastąpić 31 stycznia 2020 orku.

Samo wystąpienie nie zakończy jednak jeszcze procesu brexitu, bo rozpocznie się wtedy 11-miesięczny okres przejściowy, podczas którego Wielka Brytania w praktyce stanie się niegłosującym członkiem UE. Formalnie nie będzie już w Unii, ale nadal będzie członkiem jednolitego unijnego rynku, co oznacza też swobodę przepływu osób, nadal będzie częścią unii celnej, będzie płaciła składki do unijnego budżetu i pozostanie związana unijnymi prawami.



W ciągu tych 11 miesięcy powinny się rozpocząć i zakończyć negocjacje w sprawie przyszłych relacji handlowych między Wielką Brytanią a UE.