Polska gospodarka będzie jedną z największych ofiar tak zwanego twardego brexitu - wynika z szacunków Oxford Economics. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia z Brukselą ma nas kosztować 0,8 procent PKB w 2020 roku. Brexit był głównym tematem nieformalnego szczytu liderów państw Wspólnoty, który odbył się w tym tygodniu w Salzburgu. Na razie wszystkie scenariusze są możliwe.

Z analiz Oxford Economic wynika, że w przypadku scenariusza "no deal" najbardziej ucierpiałaby Irlandia, której PKB zmniejszyłoby się do 2020 roku o 1,4 proc.

Tusk odpowiada na brytyjską krytykę: detale znaliście od wielu tygodni Szef Rady Europejskiej Donald Tusk odpowiedział w piątek wieczorem na ostre przy... zobacz więcej » Kolejnym najbardziej poszkodowanym państwem byłaby Polska (-0,8 proc.). Brexit bez porozumienie mocno odczułyby także Czechy (-0,7 proc.), Słowacja, Dania i Grecja (- 0,6 proc.).

Na drugim biegunie znalazłyby się największe europejskie gospodarki (Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Holandia), które skurczyłyby się o mniej niż 0,3 proc.

Trudne negocjacje

Brytyjskie media krytycznie oceniły przebieg nieformalnego szczytu UE w Salzburgu, atakując unijnych przywódców za próbę wymuszenia ustępstw na Wielkiej Brytanii i za brak dobrej woli w negocjacjach w sprawie brexitu. Na May spadła też krytyka opozycji, która uznała, że szefowa rządu udowodniła, że nie jest zdolna do wynegocjowania dobrego porozumienia ws. brexitu ze Wspólnotą.

Jednym z najbardziej drażliwych problemów w negocjacjach jest ustalenie przyszłego statusu prawnego Irlandii Północnej, pozwalającego na uniknięcie powrotu tzw. twardej granicy między tą częścią Zjednoczonego Królestwa a Irlandią.



Brytyjska premier Theresa May powtarza, że Wielka Brytania jest gotowa do opuszczenia Unii Europejskiej bez porozumienia ws. warunków wyjścia i przyszłych relacji. Tłumaczyła, że "każda umowa, która nie szanuje wyniku referendum lub efektywnie dzieli nasz kraj, jest zła" i przypominała, że "zawsze powtarzała: brak porozumienia jest lepszy niż złe porozumienie".



May deklaruje jednocześnie, że ok. 3,3 mln obywateli państw UE żyjących w Wielkiej Brytanii, w tym milion Polaków, zachowa swoje prawa nawet w razie wyjścia jej kraju ze Wspólnoty bez porozumienia dotyczącego dalszych relacji z Unią.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca 2017 roku i powinna opuścić Wspólnotę 29 marca 2019 roku.